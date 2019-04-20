新竹縣桐花祭絢麗登場 關西東安古橋上演浪漫光雕秀

2019-04-20 19:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「新竹遶桐花」新竹縣客家桐花祭今天下午在縣定古蹟關西鎮東安古橋登場，民眾漫步牛欄河畔，逛逛市集、欣賞音樂會；入夜後，照射在五拱古橋的絢爛光雕秀，驚喜聲連連，為桐花祭開幕活動劃下浪漫的句點。新竹縣各地桐花目前開花2到4成不等，地方預估下週將進入盛開期。

新竹縣長楊文科說，客家桐花祭今年移師關西小鎮，選在東安古橋舉辦桐花音樂會、創意市集，還結合雷射科技打造一場燈光饗宴，讓文化、科技、音樂、創意充分融合，展現新竹縣多元文化、族群包容的特色意象。

今天的開幕活動邀請在地客家歌手與朱俐靜、謝宇威、羅美玲等藝人，搭配孔鏘弦樂團演出；21日將有天狼星口琴樂團、大新竹管樂團及在地表演團體，帶來音樂饗宴。兩天活動期間，縣定古蹟關西分駐所所長宿舍開放參觀。

新竹縣有許多賞桐秘境，20日起至5月18日，包括橫山、湖口、尖石、北埔、峨眉、竹東、新埔等鄉鎮公所及社區推出桐花輕旅行，民眾索取桐花手冊，並於5月18日前集滿活動章，即可在竹北新瓦屋的「好客上好茶」活動參加抽獎。

另外，還有飽覽小鎮風光的「桐花小旅行」、品嚐客家風味的「桐花美食宴」等活動。詳情可參閱「竹縣GO藝思」及「新竹縣客家桐花祭」、「新竹縣ING」等臉書社團。

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