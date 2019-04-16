員林飄四月雪 市長邀全民與花「桐」樂拿獎金

2019-04-16 21:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年4、5月是節氣榖雨時分，位在員林藤山步道園區的油桐花也進入盛開期，抬頭俯瞰白色花海盡入眼簾，成為員林的限定祕境，為邀請各地遊客來賞花，員林市公所連續11年舉辦「客家桐花季」，不同以往，今年主辦單位要求遊客停下腳步賞花，並規劃野餐布置比賽。員林市長游振雄說，歡迎大家來徜徉白色花海，與花「桐」樂。

員林市公所今天在藤山步道員獅亭召開「2019客家桐花季～員林雄讚與花同行」記者會，活動前的一場陣雨，把樹梢的白色油桐花打落，步道瞬間舖滿雪白桐花，猶如「下雪了」，讓市長游振雄與地方士紳們驚呼連連，宣傳邀約全國民眾於20日到員林藤山步道享受「四月雪」的浪漫。

游振雄說，藤山登山步道的生態種類多樣，是員林市的「祕境」與員林人的「後花園」，尤其每年4至5月沿途的油桐樹上盛開的花朵與掉落的花瓣將步道點綴得一片雪白，浪漫的「白色隧道」景觀讓遊客流連忘返，員林桐花季年年吸引十數萬遊客造訪，今年氣候穩定，花況甚佳，賞花正是時候。

賞花也可以很優雅！游振雄說，今年賞花活動結合時下流行的野餐風，享受微風浪漫的「花下野餐」，野餐布置第1名還可以拿3000元獎金，但報名只限20組要趁快，而現場也邀請金曲客語演唱獎得主東東樂團及連續2年獲得世界小丑金牌獎的企鵝哥哥演出，另外還有桐花市集、客家美食品嘗、桐花步道漫遊等精彩內容。

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