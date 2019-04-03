人人可當皇帝、后妃 杉林溪牡丹花季玩創意

2019-04-03 08:43

〔記者謝介裕／南投報導〕近來天氣陰晴不定，又忽冷忽熱，導致櫻花、茶花的花況都不理想，以培植牡丹花聞名的杉林溪森林生態渡假園區，也頻頻接獲民眾探詢是否有花可賞？園區說，牡丹花因採室內栽培，生長並未受影響，隨著春天腳步到來，五顏六色的牡丹花也競相怒放，美不勝收，堪稱是民眾清明連假外出踏青、賞花的首選。

杉林溪森林生態渡假園區平均海拔高度約1600公尺，擁有合適的地理位置與氣候，相當適合牡丹花培育，目前品種約80種，數量達2萬多棵，有日本及中國洛陽的品種，花朵顏色也從早期的白色、紅色、粉紅、黃色，拓展到單花雙色、暗底襄金蕊、紅中帶粉等，呈現「數大就是美」的美感，也宣告一年一度的杉林溪牡丹花季開跑了﹗

該園區董事長劉瑞都說，自2011年起，便多次派專人前往日本、中國等地考察，挑選特有牡丹種苗，並提升種植、管理等各項技巧，才使得該園區擁有「台灣牡丹王國」的美譽。

清明連假期間是牡丹花況最佳時節，遂搭配培育場所「御花園」之名，特別推出「皇帝、后妃換人做做看」活動，計有皇袍、后妃、格格等古裝，讓民眾換穿體會當皇帝或后妃逛御花園賞花的感覺。

除此，杉林溪客運6871路線（台中-杉林溪）、6277路線（杉林溪-溪頭），清明連假配合交通部公路總局公共運輸優惠措施，從今（3）日至7日期間提供轉乘優惠，包括高鐵及台鐵10小時內轉乘在地客運路線（含市區客運與公路客運），享1段票或基本里程免費，杉林溪園區門票由300元優惠為200元，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸工具旅遊，省荷包、顧環保又可避免疲勞駕駛及塞車勞頓，豈不美哉！

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