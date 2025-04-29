前歐洲議員助理竟是中國間諜 德國檢方起訴

前德國極右派歐洲議會議員克拉（見圖）的助理郭建，被控長達4年多來為中國從事間諜活動。（美聯社檔案照）

2025/04/29 23:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國檢方29日說，1名曾擔任德國極右派歐洲議會議員助理的華裔男子，被控長達4年多來為中國從事間諜活動，多次向中方提供歐洲議會的談判情況與決策資訊。

德國聯邦檢察官辦公室指控，男子郭建（Jian Guo）為中國情報機關工作，在2019年9月到2024年4月被捕期間，還涉嫌監視在德國的中國異議人士，甚至佯裝中國政府的反對者，在社群媒體上接觸反共異議人士，進行滲透。

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郭建是德國公民，目前仍被羈押。根據德國的隱私法規，聯邦檢察官僅公布其名為「Jian G.」。但他的前雇主、極右派「德國另類選擇黨」（AfD）歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）先前已公開其身分。克拉29日並未立即回覆置評請求。

檢方指控郭建自2002年起即受僱於中國情報機關，向中方提供超過500份文件，其中包括部分被歐洲議會列為特別敏感的機密資料。他還涉嫌蒐集有關另類選擇黨知名政治人物的情報。

另一名被起訴者是在物流公司上班的中國公民「雅琪X」（Yaqi X.）。她涉嫌協助郭建，向其提供萊比錫機場（Leipzig Airport）航班、貨物及乘客的資訊。聯邦檢察官說，她還提供有關軍事裝備運輸的資料，以及與某德國軍火公司有關人士的細節。由於「雅琪X」具有為中國情報機關擔任間諜的重大嫌疑，去年10月被捕。

中國外交部去年曾說，歐洲關於中國間諜活動的報導都是「炒作」，目的在於抹黑並打壓中國。

郭建去年被捕，曾讓另類選擇黨再度陷入輿論漩渦，該黨已因對俄羅斯立場友善而廣受批評。當時克拉是該黨歐洲議會選舉的熱門候選人。對於郭建案，他聲稱自己並無不法，並誓言要展開調查。

數週後，另類選擇黨因克拉對納粹親衛隊（SS）的言論，取消他的候選人資格。克拉曾對義大利媒體說，SS成員「並非全都是戰犯」，引發強烈反彈。儘管如此，克拉仍於今年2月在德國聯邦議會選舉中當選議員，成為該黨在此次全國大選中歷史性斬獲的一部分。

另類選擇黨在大選中取得第二名的佳績，確立其在德國政壇不可忽視的地位，但德國主流政黨至今仍堅持「防火牆」原則，拒絕與其合作。

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