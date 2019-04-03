油桐花開了！台南梅嶺下起「4月雪」

2019-04-03 17:22

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕進入4月天，知名的台南市楠西區梅嶺，油桐花開始綻放，枝頭上點綴雪白，景致迷人，春遊民眾爭睹，當地農民希望能結合即將到來的賞螢季，帶動觀光熱潮。

當地油桐花集中在海拔約600公尺的大湖桶附近，以福來老梅園一帶為主，目前有近百株，陸續綻放中，枝頭染白，猶如下起「4月雪」。

梅農陳居峰表示，當地油桐樹12年前開始栽種，約在清明節期間開花，若氣候穩定的話，可持續至5月初，遊賞民眾要把握時間。

陳居峰說，過去南台灣民眾想看油桐花海，得到中、北部才有，12年前他突發奇想，嘗試在梅嶺栽植，還在地方耆老的指引下，到高海拔的深山林區尋找原生種，移植了近40株，事後發現生長情況不錯。

陳居峰指出，為讓品種更多元，他還引進苗栗當地的油桐樹，陸續補植，總數達近百株，希望營造出盛開時的花海美景，除了賞梅之外，也帶給遊客不同的視覺感受。

陳居峰強調，梅嶺的賞螢季本月下旬登場，屆時大發生期可與油桐花美景相結合，希望為當地帶來更多的觀光人潮。

陳居峰提到，梅嶺的油桐花期比中、北部還早，不僅清明節期間綻放，每年10月許還會再開1次。

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