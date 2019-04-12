彰化八卦山桐花盛開 快來賞「雪」！

2019-04-12 22:41

〔記者湯世名／彰化報導〕快來賞「雪」！彰化縣賞桐花的季節來臨，文化局與彰化市公所今天聯合舉辦宣傳記者會，縣長王惠美、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明等人擔任桐花導覽大使，將帶領遊客欣賞八卦山桐花4月雪，走一趟彰化文化觀光之旅，樂享桐花假期！

彰化縣八卦山賞桐花的景點有彰化市東外環、彰化市福田社區賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場、芬園鄉八卦山昆蟲生態農場、芬園鄉德興社區、芬園鄉溪頭社區挑水古道、員林市藤山園步道等。

今年的桐花4月中旬已陸續開花，估計20日起進入盛開期，各項賞桐花活動有彰化市福田社區～花舞福蝶慢遊福田桐花步道、員林市公所～員林雄讚與花桐行、彰化縣自然生態教育協會～桐雪紛飛～四季訪蝶、芬園鄉溪頭社區～挑水賞桐花、芬園鄉德興社區～幸福德興賞桐去、芬園鄉一東寮客庄～遊桐林～遊客藝起來、彰化縣農村暨社區發展協會～千人健行賞桐花，以及賞桐遊客庄輕旅行等。

文化局的賞桐專車遊客庄輕旅行2日遊、1日遊賞桐花行程，自4月20日起至5月5日辦理，包含八卦山賞桐花、鹿港小鎮（老街、台灣玻璃館）、線西鄉（餅乾工廠）、芳苑漁村（王功漁港、普天宮、潮間帶海牛車）、彰化市（大佛、美術館）、社頭（織襪工廠）、彰化縣客家景點等，2日遊價格每人900元、1日遊價格假日每人200元，平日每人100元，報名網址。

彰化市公所4月20日至28日推出專案1日遊程活動（包含福田生態導覽、八卦山大佛、天空步道、小西街小吃、台塑生醫健康悠活館等），詳情電洽04-7222141分機2507-8。

另外，市公所與福田社區4月20日至28日辦理花舞福蝶慢遊福田桐花步道，安排活動內容有薩克斯風表演、桐花舞、熱舞等，洽詢電話福田社區發展協會張先生04-7385300。

接駁車路線，A線（139縣道）：4/20、4/21、4/27、4/28每天早上8時30分至下午3時，於彰化火車站發車，行經139縣道，停靠日月山景休閒農場、福田賞桐生態園區、八卦山蝴蝶園，40分鐘1班車。另4/20、4/21配合德興社區活動，接駁車延伸到139縣道21.5K。車票採一日券方式，每站均可現場購買，每人20元，當日不限次數搭乘。洽詢電話04-7250057分機1861王先生。

B線（彰南路）：4/20、4/21、4/27、4/28日每天早上9時、10時、11時；下午1時、2時、3時於彰化火車站發車，行經彰南路直達福田社區生態園區第三停車場。洽詢電話市公所04-7222141分機1715吳先生。

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