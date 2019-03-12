竹縣桐花祭 10年首見溪北登場

2019-03-12 16:57

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今年的客家桐花祭將在4月20日登場，縣府文化局長李猶龍冒雨踏勘關西東安古橋後，以其交通便利性、活動腹地大、以及周邊可以步行串連的1日遊景點豐富、又近浪漫台3線等理由，敲定開幕式將在這裡登場，寫下新竹縣10年來客家桐花祭首度從頭前溪南移師轉戰溪北舉行的新頁，且不排除配合舉辦「桐花小姐」、「桐花先生」的選拔會，創造吸睛話題。

文化局表示，這次的桐花祭將不同於往年跟地方鄉鎮市協辦方式，由局方辦完開幕式「主秀」，就交棒給地方各自帶開去玩的模式，他們將當1整天的「活動咖」，從東安古橋一路領著來客放射、四散去整個關西小鎮深入遊歷，負責主導一整天的活動。

李猶龍身兼縣府的化妝師，強調不只是關西，未來各鄉鎮市也都會輪流獲得縣府「關愛的眼神」。因為他計畫整合縣府和各鄉鎮市資源，替新竹縣擴大整體的宣傳效益，為此已先後在2月底、3月初分跟各鄉鎮市、府內單位召開整合行銷會議。

初步5月份將以母親節為主軸作為行銷的亮點，畢竟「孝順」這件事情不分性別和年齡，不僅大家都要做，也都會關心，所以建議由社會處研議，評估跟主導年輕人事務的青年發展事務中心結合一起規劃孝親活動。

6月份則換民政、農業兩處登場，以端午節龍舟賽結合農特產品展售為概念，希望能把例行性的活動結合後，經由龍舟賽的大場面和中央補助款幫忙，一起做大宣傳和銷售層面。

至於由文化局所主辦、近日正招標中的4月份客家桐花祭，因過去新竹縣始終欠缺1個文化方面的代言人，所以他們想到或可舉辦「桐花先生」、「桐花小姐」的選拔創造話題，也產生代言人。

由於縣府青年發展事務中心跟年輕人最貼近，李猶龍因此建議這個選拔或可由該中心主辦，文化局可以一起協調、討論看如何共同成就這個浪漫、又10年首見在溪北舉行的客家文化代表性活動。

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