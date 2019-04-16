桃園客家桐花祭花現古道活動 14個社團在這裡接力

2019-04-16 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕準備「賞雪」囉！桃園市政府客家事務局補助市轄14個社團辦理「桃園客家桐花祭」花現古道活動，於20日至5月18日的週休假日，邀請民眾搭乘週末免費接駁專車一同踏青健行賞桐去！

各花現古道活動時間、地點如下：

●龍潭區高原社區發展協會─桐花繽紛舞茶園，20、21日上午9點至下午4點在龍潭區渴望路150巷。

●桃園市客語薪傳師協會─平鎮古戰場秘境賞桐巡禮，21日上午9點至下午2點30分在平鎮區鎮興里集會所、胡老錦古戰場。

●桃園市茶藝研究學會─桐遊牛欄秘徑通幽，21日上午9點30分至下午4點30分在牛欄河畔國展茗茶（龍潭區高平里中豐路高平段1030巷）。

●中壢區老人會─戀戀桐花親子同樂趣，27日上午8點15分至下午3點在平鎮江桐花步道、文化公園親子遊憩區。

●桃園市婦女健康育樂協會─飛雪桐游，27日上午8點30分至中午12點在中壢過嶺公園。

●桃園市客家語教師協會─幽幽桐花飄漫遊秀才古秘境，27日上午8點至下午1點在天德堂（楊梅區秀才路845巷）。

●楊梅區永揚社區發展協會─桐花古道與音樂饗宴，27日上午9點至下午3點在東森渡假村停車場、保甲古道。

●龍潭區三和社區發展協會─三和賞桐趣，27日至5月5日的上午9點30分至下午3點30分在三和社區桐花步道。

●桃園市芙韻合唱協會─桐功藝曲花現雅筑，5月4日下午1點至5點在龍潭三坑青錢第、三坑老街。

●龍潭區三水社區發展協會─漫遊三水桐花趣，5月4、5日上午10點至下午3點30分在龍潭區三水里11鄰龍新路三水段244巷內。

●龍潭區石門社區發展協會─桐花秘境在石門，5月4、5日上午9點至下午5點在龍潭區三坑里、大平里。

●桃園市三界爺文化發展協會─琴棋畫藝桐樂趣，5月5日上午10點至下午5點在龍潭區三坑鐵馬道油桐花徑。

●桃園市客家會─老嫩大細健行賞桐趣，5月5日上午8點至下午2點在虎頭山公園經國梅園。

●桃園市龍潭愛樂協會─桐花嘉年華，5月18日上午10點至下午4點在平鎮區陳家德星堂。

免費接駁專車A線龍潭聖蹟亭─大溪齋明寺（上午9點30分至下午5點40分）；B線龍潭聖蹟亭─小粗坑古道（上午9點25分至下午5點20分），行駛日期為20、21、27、28日及5月4、5、11、12、18、19日，平均發車每50至60鐘1一班。

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