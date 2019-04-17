新竹市客家桐花祭 藝桐去郊遊探索都市裏的客家秘境

2019-04-17 15:06

［記者洪美秀／新竹報導］4月到5月是桐花飄雪的季節，新竹市客家桐花祭推出桐花小旅行活動，今年以「藝桐去郊遊」為主題，從26日到5月12日，文化局今天在水源社區的客家古厝秘境「竹軒草塘」推廣小旅行，市長林智堅邀請市民放慢腳步，悠遊在竹市客家小聚落，體驗都市叢林中的悠閒與浪漫。

林智堅與多名市議員、里長和社區代表在「竹軒草塘」體驗秘境茶席，在湖邊品嘗道地烏龍茶與客家水粄，更一覽水源社區在地的田園風光，尤其竹軒草塘內的花草樹木，都充滿生氣與自然氣息，伴隨縱貫線的火車急駛通過，感受時間與速度相扣，卻能在悠閒的環境中品茗聽音樂。

文化局表示，今年桐花小旅行規劃秘境探訪，像很多外地人對竹市的印象就是科學園區，很難想像在園區後山，有一片保留傳統農村風貌的風空社區，有百年老樟樹，更有讓高鐵改變路線的伯公廟；而在竹市最南端的茄苳、中南隘，更是佈滿客家人拓墾足跡，透過「桐花小旅行」的活動，將由專業文史工作者、社區達人帶路，讓更多市民有機會了解客庄秘境。

文化局表示，今年桐花小旅行明天上午10點開放報名，有3條路線9個梯次，240個名額，三條路線包括「茄苳自行車線」，可探尋香山古道桐花秘境、體驗農家樂趣及享用客家媽媽私房料理。「南隘巴士線」，是探訪歷史古蹟香山火車站、江屋濟陽堂及境福宮，體驗碾米脫殼的農家樂趣；東區「風空水源巴士線」，則會拜訪金山面、風空傳統聚落，體驗客家風情。

十八尖山博愛街口及南隘國小也有3場小型藝文活動，27日由黃子軒及牛欄河劇團，帶來環境劇場「尋下雪的樹」；5月4日在南隘國小則邀請歌手陳永淘和南隘國小的小朋友，帶來「桐趣新竹」。

5月12日母親節當天，則由多位客家新生代歌手黃子軒、曾仲瑋及黃宇寒等人，演出「桐花客青音樂會」，活動現場也有創意手作DIY及客語教學攤位，活動可電洽：03-525-1082。

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