八卦山桐花盛開 7大賞「雪」區活動滿檔

2019-04-17 22:30

〔記者湯世名／彰化報導〕桐花開了，幸福來了！彰化縣賞桐花的季節來臨，包括彰化市東外環道、福田社區賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場、芬園鄉八卦山昆蟲生態農場、德興社區、溪頭社區挑水古道、員林市藤山園步道等7大風景區，猶如披上一層「白雪」，吸引大批遊客前往賞「雪」，充滿浪漫風情。

彰化縣政府與彰化市公所、員林市公所、芬園鄉公所及6個民間團體辦理各項賞桐花活動，內容有彰化市福田社區~花舞福蝶慢遊福田桐花步道、員林市公所~員林雄讚與花桐行、彰化縣自然生態教育協會~桐雪紛飛~四季訪蝶、芬園鄉溪頭社區~挑水賞桐花、芬園鄉德興社區~幸福德興賞桐去、芬園鄉一東寮客庄~遊桐林~遊客藝起來、彰化縣農村暨社區發展協會~千人健行賞桐花，以及賞桐遊客庄輕旅行等。

文化局規劃的賞桐花行程，從20日起至5月5日，旅遊行程包含八卦山賞桐花、鹿港老街、台灣玻璃館、線西鄉餅乾工廠、芳苑王功漁港、普天宮、潮間帶海牛車、彰化市大佛、美術館、社頭織襪工廠、彰化縣客家景點及相關產業展售館等。報名網址http://chhakka.mmhot.tw/。

彰化市公所與高雄旅遊業者推出桐遊彰化幸福邂逅專案一日遊套裝優惠遊程，電洽04-7222141分機2507-8。另外與福田社區於20日至28日辦理花舞福蝶慢遊福田桐花步道，安排活動內容有薩克斯風表演、桐花舞、熱舞等，洽詢電話福田社區發展協會張先生04-7385300。

員林市公所於20日辦理客家桐花祭~員林雄讚與花桐行活動；芬園鄉溪頭社區自即日起至28日期間的假日辦理挑水賞桐花；芬園鄉德興社區於20、21日辦理幸福德興賞桐趣；貓羅溪畔客家文化協會於20、21日辦理遊桐林~遊客藝起來；彰化縣自然生態教育協會於23、24、30日與5月1日辦理八卦山脈夏雪之美。

為服務到八卦山賞桐花的遊客能夠順利愉快欣賞四月雪之美，彰化縣有安排接駁車服務，縣府呼籲民眾利用大眾運輸工具，以免塞車之苦。

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