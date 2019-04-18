郭董參選朱學恒輸千份雞排 網笑：會不會賭到破產

2019-04-18 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕宅神朱學恒本月初曾在臉書發文稱，他認為鴻海董事長郭台銘不會出來選總統，還丟出「一千份雞排」當賭注，昨日郭台銘宣布參選後，朱學恒稱自己開始找雞排店，但因量太大頻遭店家打槍，網友為此到他臉書留言酸說「自己開一攤炸雞排吧。專接同行賭注。」、「你會不會賭雞排賭到破產？」

朱學恒本月5日曾回應，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸解讀先前郭台銘所言「我不是小老鼠，我是大老虎」的說法，譏諷杜紫宸「想紅」，朱還直接丟出「一千份雞排」當賭注，賭郭台銘不會出來選。不過郭台銘在昨日親口宣布投入國民黨內總統初選。

朱學恒於昨日深夜則在臉書PO文，稱「目前連連遭到打槍，北部雞排店好像比較重視生活品質，都說炸不出來不願接單，找十家好像有點太多，我想找五家就好啊」，該則貼文湧入許多網友留言，有人表示「都沒有夢到媽祖要你開一間雞排店嗎？」、「其實依朱大發行的戰績來看....你應該可以自己開店自己接單了」、「選總統是全國性的，雞排是否可以全國性的發！」、「到底有多少雞的怨魂在你身上」、「再來賭韓會不會加入初選」、「再來賭會不會通過初選」。不過也有自稱曾當過雞排店老闆的網友表示，一晚200份確實太多，並指「炸鍋至少要開四爐吧，以前我一天最多也才賣個200出頭就就已經很累人了啊！！多找幾家吧⋯⋯」

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