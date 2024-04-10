美媒6千則臉書連結一度消失 Meta挨批權力集中

美國非營利新聞機構「堪薩斯鏡報」（Kansas Reflector）5日刊出臉書道歉相關報導。（圖擷取自Kansas Reflector網頁）

2024/04/10 09:18

〔中央社〕美國一家非營利新聞機構上週發生6000則臉書連結一度消失，儘管臉書母公司Meta致歉，但仍引發媒體界批評，認為社群媒體權力過於集中。

非營利新聞機構「堪薩斯鏡報」（Kansas Reflector）員工5日發現，在臉書上貼出的6000多則新聞連結全部消失；之後7個小時，任何人在臉書轉貼這家媒體的新聞，都收到該網站連結有潛在安全風險的警告。

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7小時後，系統恢復大部分連結。Meta發言人史東（Andy Stone）當天稍晚在社群媒體X上向堪薩斯鏡報道歉說，這是系統錯誤，與堪薩斯鏡報近期對Meta的批評無關。

有線電視新聞網（CNN）報導，來自紐約的獨立記者卡巴斯（Marisa Kabas）為了證明堪薩斯鏡報的網站是否有資安問題，將一篇堪薩斯鏡報的文章貼到自己網站上，當她把文章連結放到Threads上時，Meta將它標記為惡意內容並下架，封鎖她的網站至少2小時。

卡巴斯認為，雖然所有的連結後來恢復正常，但在這一個人們普遍不信任新聞的年代，Meta損害了人們對這家媒體的信心。

CNN財經記者莫羅（Allison Morrow）今天撰文批評，大型科技公司一手掌握了社群媒體，這是一個日益嚴重的問題。

莫羅指出，Meta這家市值數兆美元的大公司，控制著臉書（Facebook）、Instagram、Threads和WhatsApp等多個社群媒體平台，每個月有40億的活躍使用者，其中臉書占了30億。

在堪薩斯鏡報的案例中，科技巨頭侵害了地方媒體員工的工作成果，也損害這家媒體長期建立的信譽。該報主筆懷爾史東（Clay Wirestone）說：「將我們的公民對話交給一個單一的營利企業，對整個社會產生了深遠的潛在危害。」

莫羅分析指出，Meta是一家營利企業，控制了一大塊的社群媒體生態系。這代表市場上，Meta缺乏足夠的競爭對手，以確保它能夠保持誠信公正。幾乎所有的媒體為了求生存，都仰賴Meta把內容送到讀者面前。

莫羅指出，儘管Meta聲稱是系統失誤，但從這個例子裡看到Meta掌控了人們能看到的線上內容，對現實世界產生深遠影響。正如去年Meta大幅降低媒體內容的推播流量，外界幾乎只能接受。

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