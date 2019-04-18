郭台銘若想登上總統大位 學者指「他得要過五關」

2019-04-18 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨日表達將投入國民黨2020總統初選，引發各界熱議，文化大學新聞系系主任胡幼偉在臉書表示，郭台銘若要「上位」，至少有5個關卡要過，分別是「韓粉關」、「鴻海關」、「川習關」、「爆料關」、「笑伯（柯文哲）關」。

胡幼偉指出，屆時「韓粉」能不能變「郭粉」，會影響郭的民調，若民調不能像韓國瑜通殺，就會出現問題；郭台銘參選姿態也是關鍵之一，胡幼偉以公司治理為例，「是徹底斷開鴻海，跳槽到中華民國做天下為公的總統，還是由鴻海負責接管經營績效不彰的中華民國，這是完全不同的兩種心態」。

針對中美兩國對此事看法，胡幼偉認為郭跟川普、習近平交情都不錯，但那是「郭董」時代的事，要是變成「郭總統」，川普會不會懷疑郭跟北京有交情，所以不夠親美；習又是否會覺得郭能直通白宮而開始處處提防他？郭台銘一旦被逼得講出不贊成一國兩制後，在中國的富士康怎麼辦？中國鷹派跟網民一表態後，郭能不能就捨棄富士康了、不在乎鴻海股價？

另外，胡幼偉也提到，郭台銘一參選就會成箭靶，民進黨在處理完內部問題後就會開始對付郭台銘，而郭台銘是否有東西會被對手「爆料」，這方面要先做設想。最後則是柯文哲是否會參選，如果韓粉中有一大群人不願變郭粉、朱立倫與王金平的支持者也不入郭營，那麼郭是否能穩贏柯，也是一個關卡。胡幼偉認為：「這幾關都能過，郭才能向媽祖和關二爺覆命啊！」

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