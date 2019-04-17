郭董參選》不只高嘉瑜 正妹主播也跟宅神要雞排

2019-04-17 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今天下午獲頒「國民黨中央委員會榮譽狀」表揚，席間更親口宣布投入國民黨總統初選，為政壇投下一顆震撼彈，也讓先前發祭品文賭郭董不會出線的「宅神」朱學恒慘輸一千份雞排，台北市正妹議員高嘉瑜更特地傳訊息給朱學恒提醒這檔事，連正妹主播吳宇舒也樂著湊一咖，讓網友羨慕：「朱大原來都用雞排在把妹的！」

朱學恒本月5日回應文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸解讀先前郭台銘所言「我不是小老鼠，我是大老虎」的說法，譏諷杜紫宸「想紅」，更直接丟出「一千份雞排賭郭台銘不會出來選」的祭品文，態度肯定郭董不會出線。

沒想到今天郭台銘親口宣布投入初選一事，得知消息後的高嘉瑜馬上拍下電視畫面LINE給朱學恒要雞排，讓朱學恒「好氣又好笑」，還截圖兩人對話分享到臉書，讓一票網友表示「把議員的賴交出來我就不跟你計較」、「假抱怨真炫耀！」、「除了羨慕我還能說什麼...」也讓高嘉瑜在底下笑回：「不要拿我的LINE來炫耀啦！」。

不只高嘉瑜，連正妹主播吳宇舒也來湊一咖，興奮留言要雞排，朱學恒笑回：「為什麼連你也來抱頭！」其他網友一看，也馬上留言，「美女主播也出現了！」、「朱大你到底平常在幹什麼...不只議員..連主播都....」、「主播也可以留賴嗎哈哈」、「朱大你欠很多風流債..」。

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