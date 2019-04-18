返台談徵召？韓國瑜：吳主席要見面都沒有問題

2019-04-18 08:01

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今晨搭機返抵桃園機場，針對鴻海董事長郭台銘將參加國民黨黨內的總統初選，韓國瑜表示，郭台銘可直通美國白宮及中國中南海，從台灣安全、人民有錢來講，郭台銘是非常優異的，他願意參選，絕對是藍軍裡不可多得的人才，是對國民黨很有利的人才。

韓國瑜結束九天訪美行程，今天清晨六時搭機返抵桃園機場，許多支持者前往機場接機，韓國瑜下飛機後，隨即在登機門旁簡短說明出訪成果，他表示，這趟去美國真的是滿載而歸，感謝學術界、企業界、僑胞朋友還有幕後工作幫忙，以及美方的朋友跟友人的幫助，收穫真的很大。

韓國瑜說，有些跟高雄一點關係都沒有的僑胞朋友，因為對於高雄即將推動中英文雙語教育很感動，每一年都願意掏腰包來捐助，這些都讓我們非常的感動，德不孤、必有鄰，只要一個城市、一個政黨，一群政治人物真的有心為人民做事，其他人受感動就會採取行動。

他指出，5千萬的海外華僑是中華民國最重要的後盾，也是我們最大的支持力量，這些僑胞朋友對中華民國的熱愛，遠超過一般人的想像，僑胞朋友實在是太可愛，一定要發自內心感謝這些僑胞朋友，要發自內心隨時歡迎他們回到台灣旅遊來探親，永遠要把這個感情很濃烈、很熱情的維護下去。

對於鴻海集團董事長郭台銘正式宣布投入國民黨初選，韓國瑜表示，下一屆總統一定要顧到「台灣安全，人民有錢」，民進黨執政3年來，台灣危險人民貧窮，兩岸問題現在僵持在那裡，對外一步都走不出去，目前台灣的安全情況的確讓人捏一把冷汗。

韓國瑜指出，郭台銘擁有豐沛的商務經驗，在國際上用商務跟企業的角度經營商業外交，可以直接通美國白宮，也可以通中國大陸中南海，台灣很難有企業界或政界人士，同時有這麼通天本領。

韓國瑜說，台灣中小企業現在面臨著艱困的挑戰與競爭，郭台銘有很豐富的經驗，從台灣安全、人民有錢來講，郭台銘是非常優異的，他願意參選，絕對是藍軍裡不可多得的人才，聽到他要參選的消息，個人覺得非常的開心。至於自己是否參選總統，韓國瑜再次強調，「目前為止，沒有在考慮之內」。

媒體詢問返台後會不會與國民黨主席吳敦義見面討論徵召的問題？韓國瑜表示，只要時間允許，任何安排拜訪、餐會都不會排斥，只要時間上Ok，吳主席要見面都沒有問題。

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