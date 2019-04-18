郭台銘參選 韓：文藝片變武俠片

2019-04-18

被問是否跟進參選 韓回「會變驚悚片」

〔記者葛祐豪／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘決定投入國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜在美國受訪時說，郭台銘丟了一顆震撼彈出來，讓大家覺得這場總統大選，真的是從愛情文藝片轉換到武俠片，覺得越來越熱鬧。媒體追問如果他加入，武俠片會變什麼片？韓國瑜回說：「會變驚悚片」。

媒體詢問韓國瑜，是否力挺郭選總統？韓答說：「我覺得郭台銘一旦宣布參選二○二○中華民國總統的時候，一定會震撼海內外的。」

韓國瑜在郭台銘尚未宣布參選時強調，郭台銘這兩天表達參選意願，他聽到真的是非常開心，從總統八個字的目標「台灣安全、人民有錢」來看，因為郭台銘跟中國與美國的關係非常特殊，對安全的維護上，一定有很大幫助。

韓國瑜說，就人民有錢來講，郭台銘白手起家變成台灣首富之一，對整個經濟的發展跟經濟的策略，還有刺激經濟的成長，應該也有他獨到之處。

韓國瑜在對僑胞演講時也公開表示，郭台銘可能參選總統，呼籲大家要支持最優秀的人當中華民國總統。

韓：天塌下來兩個人頂 舒服多了

韓國瑜稍後在舊金山機場準備搭機返台時，又被媒體問到郭參選的問題，他答稱：「看到優秀的人願意挑重擔覺得開心，天塌下來一個人頂很累的，有兩個人頂，感覺舒服多了。」

韓國瑜認為郭台銘參選後，黨中央會訂出公平合理遊戲規則；國民黨現在一定會辦初選。

韓國瑜指出，聽說郭台銘的民調很快就升高了，事實上郭台銘代表極其巨大的能量，不光是政治，還有包括經濟，甚至可能安定民心。

記者也詢問韓國瑜妻子李佳芬，聽到郭董有意參選總統，心情有沒有比較輕鬆？李佳芬回答：「輕鬆啊、開心啊」、「他很不錯啊」。

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