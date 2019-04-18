朱立倫：不要看到郭董 就忘了韓市長

2019-04-18

歡迎郭台銘參選 但「媽祖不會託夢叫我選總統」

〔記者林良昇、李雅雯／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨宣布參加國民黨總統初選，在藍營內部投下震撼彈，表態參選總統的前新北市長朱立倫昨對郭台銘參選表達正面、歡迎的態度，但也意有所指說，「媽祖不會託夢給我叫我選總統」。朱並呼籲黨中央，儘快訂定出明確辦法。

對於郭台銘表態參加初選、不接受徵召，是否意味將確定採初選？朱立倫受訪指出，他從頭到尾都強調「兩個全力」，「徵召韓全力支持，辦初選全力以赴」，這是一向的態度，現在高雄市長韓國瑜還沒有回來，「你們不要馬上就跳躍到下一步了好不好？」呼籲大家不要看到新的郭董，忘了韓市長。

朱立倫表示，他以歡迎的態度，歡迎郭台銘回到國民黨的大家庭，郭是國民黨忠貞黨員，也以正面態度看待郭願意為台灣、為中華民國努力。

朱強調，很感慨郭台銘這麼傑出、成功的企業家都願意投入政治，代表民進黨政府真的把台灣經濟搞到大家受不了了，也是企業界想投入這場選戰的重要原因。

是否在初選與郭台銘搭配合作？朱立倫說，現在連初選辦法都沒有，但郭講得很好，希望國民黨中央能夠儘快訂定出明確的辦法。

值得注意的是，郭台銘昨天上午曾表示，幾天前媽祖託夢，請他替台灣人民做事，並強調「媽祖叫我要出來」。郭稍晚即在國民黨中央宣布將參與黨內總統初選。朱立倫昨晚則在一場講座活動致詞時，意有所指的搬出「媽祖託夢說」。

朱並說，他曾去參加媽祖遶境，媽祖都會託夢給大家，但媽祖只會說要多做好事、多做善事、多幫助別人，「媽祖不會託夢給我叫我選總統」。

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