只是堵藍推堵藍投票 郭台銘 81％暫時領先韓國瑜 19％

2019-04-18 08:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕郭台銘宣布投入總統大選國民黨黨內初選，瞬間震撼人心，臉書粉專只是堵藍發起「堵藍投票」，並提醒因為機構效應，投票結果大致顯示綠營把票灌給誰，至今天上午7點50分止，有1665位網友表態，其中81％挺郭。

只是堵藍說明，原本韓國瑜今天回台，應該是要接受國民黨徵召參選總統，這樣韓國瑜才能勉為其難、拋棄高雄出來參選，而不會被高雄選民唾棄，但事與願違，卻被吳敦義弄出個郭台銘突襲，決定要黨內初選比民調。

只是堵藍推出堵藍投票，想問如果國民黨舉辦民調，誰會勝出？民調只有兩位，郭台銘跟韓國瑜，投票時間為期一天。

堵藍小編說明，因為本粉絲團機構效應，所以投票結果，代表綠營到底會把票灌給了誰？並鼓勵網友投完票請留言分享，順便置板凳準備爆米花，這場戲精彩了。

網友留言，「看著照片許久……投不下去」、「媽祖告訴我兩個都不要投」、「半斤八兩是要怎麼選」、「哈哈哈⋯⋯投北港媽」、「我寧願投郭董」、「鍋哥至少還比較不敢賣台，因為他有很多錢在台灣」、「真成了『吳、郭、瑜』連線了哩」。

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