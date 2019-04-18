郭台銘宣布參選總統 《BBC》：若當選將會更親中

2019-04-18 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘17日宣布角逐2020年總統國民黨黨內初選。英國媒體報導，如果郭台銘明年順利當選總統，在兩岸政治將會更親中國。

《英國廣播公司》（BBC）報導，如果郭台銘競選總統成功，郭台銘應該採取比現任總統蔡英文更親中的做法。郭台銘的富士康是首批在中國投資工廠的台灣公司之一，利用中國低工資降低成本，富士康目前擁有超過100萬員工，主要都在中國的工廠。分析認為，如果郭台銘順利當選，那麼就會有一些問題，他是否能夠為台灣做出正確的選擇，即使它傷害了公司的利益。

《BBC中文網》報導引述2008年郭台銘接受《聯合報》專訪時表示，「九二共識、一中各表」這八個字一起才是完整的，一旦拆開了，就毫無意義；2012年郭台銘為前總統馬英九站台時，也曾說過「九二共識」。

中山大學中國暨亞太區域研究所教授林德昌表示，無論是韓國瑜或郭台銘代表國民黨參選台灣總統，北京政府都會樂觀其成，因為兩人都主張兩岸有更多交流。台大政治系教授王業立認為，郭以企業家身份入主政府，會比較務實的看待兩岸關係，兩岸之間的經貿往來會有積極作用。

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