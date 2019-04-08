筊杯懸立桌裙 土地公指示「留著」民俗專家：在等有緣人

〔記者陳鳳麗／南投報導〕位在南投縣草屯鎮、中寮鄉和南市交界處的牛角坑福德祠，有信眾擲筊，其中1只筊杯立在桌裙上，另一只則落在桌裙下，呈現一正一反，立杯掛了4天不落地，理事長張永昌擲筊請示，土地公指示「留下」，民俗專家廖大乙解讀，這是土地公在等待有緣人，時機成熟該立杯就會落地。
牛角坑福德祠有2、300年歷史，惟過去一直都是以兩尊石頭置於斜坡上供信眾膜拜，直到13年前建祠，才將石頭神像迎入，另再雕刻土地公和土地婆神像坐主位，石頭神像供奉在其左側。
清明節當天有信眾擲筊抽籤，結果一只筊杯掉落在地，另一只懸立在供桌的桌裙上，有弧度的一面黏在桌裙，另一只落地筊杯則正好相反，兩筊杯呈現一正一反的「允杯」，該信徒認為土地公顯神跡，寫了一張「不可思議」的字條留在供桌上。
福德祠精神發展協會理事長張永昌，擲筊請示土地公要不要把這只懸掛在桌裙的筊杯取下，土地公指示「留下來」，因此張永昌先用小置物盒將筊杯罩起來，再訂製一只壓克力透明罩子取代塑膠盒，讓其他信徒都能看到。
民俗專家廖大乙說，土地公指示「留下」立杯不取下，除展示神跡外，主要是在「等待有緣人」，等到時機成熟就會落地，讓兩只筊杯都落地，給前來請示的有緣信眾看。
至於兩只筊杯一正一反，很多信眾解讀是「土地公同意或答應信徒請示的事」，惟廖大乙卻認為，這是土地公不予參與此事的徵象，可能是信徒請求的事不在其管轄權內，只好用此方式告知信徒「此事另請高明」。
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南投牛角坑福德祠的信眾擲筊請示一個筊杯懸立在桌裙，另一個落在地上。（記者陳鳳麗攝）
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牛角坑福德祠理事長張永昌用塑膠盒暫保護立筊。（記者陳鳳麗攝）
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牛角坑福德祠13年前仍是在土坡上的石頭廟。（記者陳鳳麗翻攝）
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牛角坑福德祠13年前才建了新廟，讓土地公婆有堅固的家。（記者陳鳳麗攝）
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牛角坑福德祠內有新雕的神像，也有最原始的石頭神像（照片右側一大一小石頭）。（記者陳鳳麗攝）
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