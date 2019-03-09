婦還發財金堅持欠1元！民俗專家代還「救我」 加碼百倍

2019-03-09 20:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕楊姓婦人去年向南投竹山太極峽谷土地公借1000元發財金，不料惹上官司，令她覺得「欠一圓滿」，今年還金堅持欠土地公1元；楊婦友人民俗專家廖大乙則認為「有借有還」，索性代為還金，他也因去年遭人打傷，還金刻意還「95元」，盼土地公「救我」，並為「欠1元」的楊婦加碼「百倍奉還」，提供9個各裝101元的豬公撲滿，讓信眾取回儲蓄當「錢母」，盼大家都能「勤儉持家發大財」。

楊婦說，去年同樣有借金的朋友，全年順遂平安無事，就只有她因整地惹上官司，因此還金刻意「欠一元」，希望讓土地公知道，仍有一信徒未能圓滿，盼今年能多加眷顧，助她化解官司。

廖大乙指出，常言「有借有還」，不只不要欠人、更不要欠神，因而替楊婦還金，同時也為自己去年替楊婦整地遭人打傷，刻意還金「95元」，盼土地公能「救我」，庇佑今年平安順利。

廟方則說，每年還金時節都希望信眾「有借有還」，當初傳出楊婦「堅欠一元」，確實有些頭痛，畢竟從前都沒發生過，幸好最後有人代為還金，甚至加碼百倍，總算是圓滿落幕，未有人欠金，盼楊婦能轉念思考，只要信存善念，官司一定能順利解決。

廖大乙也解釋，加碼「百倍」的發財金，是12年前母親身體不佳，在過年前提早給他的2000元壓歲錢，他為祈求母親能平安度過新年，將壓歲錢全轉為1元紅包，經財神爺加持後，再發送給信眾親友，母親果真平安過了年，還多活好幾個月，轉眼12個年頭又逢豬年，他才將當初的錢母紅包提供出來，加碼百元放進豬公撲滿，盼大家都能平安發大財。

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