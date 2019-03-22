神明也沒轍！土地公廟三遷 遷至公有地被強拆

2019-03-22 19:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌區擁有百年歷史的鳳三路與龍三路口「鳳鳴福德宮」，原址位於自辦重劃區的計畫道路，經地主協調搬遷後，整棟移至位於私有地新址，但去年底又悄悄再被移至附近的市有土地，經市府屢勸管委會搬遷不聽，新北市工務局違章拆除大隊今天強力執行，管委會人員聞訊到場，在警力戒護下，只能眼睜睜看著土地公廟被拆。

拆除大隊代理大隊長陳德儒說，鳳鳴福德宮早年位於鳳鳴重劃區內，因重劃區地主自辦重劃後，將土地公廟原址規畫為計畫道路而搬遷搬遷至鄰近的私有地，未料去年底市府接獲通報，指土地公廟已悄悄遷至鄰近，距離原址約2百公尺、養工處負責維管的公園預定地，並搭建廁所及貨櫃屋等違章建築，工務局獲悉後立即勒令停工不得使用。

陳德儒說，佔用公園預定地已涉及違反都市計畫法，可處罰鍰6萬到30萬元並勒令拆除，但期間工務局接到許多地方人士的關心，工務局也為讓土地宮廟能完整保留，從去年底迄今和管委會多次協調，希望能自行搬離公有地，但均未獲管委會善意回應，只好依法強制拆除。

拆除大隊與鶯歌警分局人員今天上午到場，先準備好供品向土地公敬拜，說明必需拆除的理由，然後將土地公神座請至一旁，才開始動用怪手拆除，管委會人員聞訊到場，但在警力戒護下，只能眼睜睜看著土地公廟被拆。

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