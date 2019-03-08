墾丁牧場「珊瑚礁土地公」 沒有神像卻超靈驗！

2019-03-08 21:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天是土地公聖誕日，各地信徒都有慶祝儀式，但國境之南卻有一個沒有神像的土地公廟，藏身在墾丁牧場（農委會畜產試驗所恆春分所）山上的珊瑚礁岩內，長期庇佑附近居民及畜產所人員，「停雨助割草」更是近期耳熟能詳的神奇事蹟。

這個位在籠仔埔草原的神祕土地公廟，信徒得穿越50公尺草原才能抵達，高達5公尺的巨大珊瑚礁岩就像天然的廟身，迷你的廟內只看的到石頭上寫著「福德正神」四個字，完全不見神像蹤影，背後的珊瑚礁岩洞則隱約顯露出土地公的模樣。

經常前往祈福的墾丁牧場人員表示，「停雨助割草」是幾年前牧草進行收割時，僅剩下一小區未收完，當時烏雲滿天、風雨欲來，一旦下雨無法收成，至少要損失30萬元以上，收割人員急的向土地公拜拜，希望割完草再下雨，說也奇怪，真的停雨至完成收割工作，讓牧場人員都直呼神奇。

墾丁牧場人員表示，這處土地公廟歷史已不可考，也未曾看過廟公出現，都是信徒們自發整理，遊客及民眾如想一窺神祕土地公廟，牧場也開放小門供信徒進出，呼籲進出保持環境整潔，並避免焚燒金紙衍生意外。

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