桃園百年土地公「脫單」 啦！ 200信眾抬轎歡喜娶新娘

2019-03-30 16:37

［記者許倬勛／桃園報導］百年歷史的桃園市平鎮區南天橋福德祠，供奉的土地公向信徒託夢希望有個伴，今年農曆正月16日廟方向土地公擲筊請示，共得12「聖筊」，廟方開始籌備娶親事宜，並前往大溪區找到一尊與信徒夢中相符的土地婆，今天近200位民眾抬轎迎娶，不但有熱鬧的陣頭，也循古禮備妥12禮，儀式熱鬧隆重，開心祝福土地公娶妻。

平鎮南天橋福德祠有百年歷史，於清朝年間建廟，香火鼎盛，是地方重要的信仰中心，附近的土地公廟幾乎都有土地婆作伴，唯獨福德祠的土地爺獨善其身，百年來都還沒「脫單」。

82歲魏新轟是虔誠信眾，即使30多歲就搬到台北居住，每年仍定期來參拜，今年初他向廟方表示，夢境中多次出現福德祠土地公與土地婆一起出現，猜想是祂「想婚了」，卻不知伊人在何方，建議廟方展開尋妻計劃。

廟方起初半信半疑，直到2月時向土地公請示，詢問是否有意娶妻、土地婆樣貌、位在何處等細節，竟連得12聖筊，廟方人員四處奔走，終於在大溪區一間專門雕神像店中，找到土地公意中人，便著手籌辦婚事，於今天熱鬧舉行，迎娶土地婆金身回廟安座。

今上午福德祠廟方與信徒組成龐大迎親隊伍，地方信眾燃放鞭炮、持香膜拜，沿途敲鑼打鼓，好不熱鬧，土地公、土地婆在眾人祝福聲中回到福德祠安座，神桌前擺滿12禮，上頭放著「永結同心」字卡，現場洋溢幸福氣氛。廟方也遶境里內向居民報告喜事，並舉辦流水席宴客。

市議員楊家俍說，土地公娶妻是地方喜事，雖然是魏姓鄉紳的夢境牽線，但在地方人士大家的努力下，風風光光幫百歲土地爺脫單，也相信土地公娶妻後，夫妻聯心協助，會更庇祐地方，讓大家安居樂業。

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