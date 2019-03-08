頭牙向土地公祝壽 這間廟竟是奉上「泡麵」最大心

2019-03-08 22:13

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕好特別的祝壽供品！今天是農曆2月初2，民間習俗是「頭牙」，也有人說是土地公生日，南投縣中寮鄉石龍宮的信眾準備大批供品來祝賀，其中最特別的就是泡麵，從數碗到一大箱，就是希望討土地公的歡心。石龍宮主委吳秋福表示，這些泡麵供信眾取用，有人每天來吃11碗才開心離開，「伯公仔」不怕人吃，歡迎大家來飽餐一頓。

今天是民間習俗的「頭牙」，是一年當中第一個「做牙日」，也有人說這一天是土地公生日，不少人拜土地公時準備祝壽供品。

向「伯公仔」祝壽，最多的是壽桃，也有人準備麻糬，供奉土地公的南投縣中寮鄉石龍宮，前來祝壽的信眾，很多人則在供桌上擺上泡麵，從數碗到數箱的都有，什麼品牌都有，有信眾說：「伯公仔愛呷泡麵，當然要準備泡麵來祝壽！」

全台頗有名氣的石龍宫，又被信眾稱為「泡麵土地公廟」，廟裡擺滿各種泡麵，信徒拜土地公求財後，一定會泡一碗麵來吃。石龍宮主委吳秋福說，最早是從台北來的信眾到達石龍宮時天色已暗，鄉間沒有餐廳小吃店，就請管理人員幫忙買泡麵，吃不完的就留下來給別人吃，就這樣買泡麵的信徒愈來愈多，最後口耳相傳成「土地公愛吃泡麵」。

吳秋福說，信眾「頭牙」供品準備泡麵，若沒帶走，宮方一樣是讓信眾自由取用，一定時間即贈送給北中寮的數所國中小，或是弱勢團體。前來石龍宮的人想吃幾碗泡麵都可以，有人已連來4年多，每次來從早待到傍晚，可連吃11碗，只要吃得下要吃幾碗都可。

今天石龍宮信眾從凌晨到晚間沒有斷過，廟方請來外燴廚師不斷炒麵和滷肉，任何時間來都有熱騰騰的餐食可以吃，不用吃泡麵。

據了解，前來求財的信眾中，有很多是保險、房仲和金融業，也有人是求明牌。而拜土地公是有訣竅，要先從樓下的囝仔公開始拜，再拾級而上，走到石龍宮拜土地公，這樣才能「步步高昇，發大財」。

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