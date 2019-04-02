新豐國中圖書館整建結合特色課程 藝術家慷捐百萬創作

2019-04-02 07:49

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣特色學校新豐國中向教育部爭取250萬元重新整建圖書館-集思閣，館內巧思規劃閱讀、互動空間，還有師生們利用廢棄桌椅製作自行車裝置藝術，呼應Bike主題課程，更喜獲藝術家黃銘祝、黃甯父子，慷慨捐贈逾百萬價值的藝術創作，為書香增添藝文氣氛。

新豐國中校長童鳳嬌表示，考量學校圖書館空間老舊，2017年9月向縣府提出校園社區化改造計畫，利用原圖書館設置多元化的學校社區共讀站，擴大服務，最後獲得教育部補助250萬元；經招標作業，去年11月動工，近日啟用。

整建期間，原2萬5000本藏書暫置4樓閒置空間，完工後，老師們帶著七、八年級約400名學生總動員，進行人手一書的「人龍搬書」活動，將書冊接力傳遞到2樓圖書館。

校方以集思廣義之義，為新館取名「集思閣」，希望透過閱讀汲取前人智慧，讓孩子站在巨人的肩膀，看得更高更遠。館內除了藏書區，還分成T型討論桌、小窩居、沙發區、以及靠窗吧檯區等4區，供師生視需求和偏好使用。

其中，T型討論桌區適合分組學習，可視分組的人數多寡組合大小，類似咖啡桌的概念，期許加強師生交流、學生互動，提升孩子批判思考與互助合作的能力。

另外，新豐國中被稱為培育自行車國手的搖籃，集思閣延續該校Bike的特色教育，結合生活科技課程，師生們動手利用廢棄課桌椅和家中的廢棄玩具車，共同製作自行車，變成圖書館的裝置藝術。

童鳳嬌表示，此計畫建築師黃甯和其父親、清大藝設系教授黃銘祝，支持學校教育，慷慨捐贈自己的木雕、水彩和多媒材創作，包括《航行》、《母難日》、《腳踏車》《回家吧！回到初始美好的地方》等共計10件作品，價值逾一百萬元，提供師生沈浸在充滿藝術氣息的環境中閱讀、交流，相當感謝父子倆的義舉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/