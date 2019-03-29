超可愛！圖書館變迪士尼樂園 米老鼠陪小朋友閱讀

2019-03-29 16:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕「如果米奇、米妮、跳跳虎、小熊維尼，陪我一起閱讀該有多好！」100公分的巨型迪士尼超可愛主角人物，一起出現在新北市立圖書館三峽分館兒童閱覽室裡，為小朋友推薦新書，同時陪伴小朋友閱讀，可愛又療癒的模樣連大朋友都抵擋不住，帶給小朋友最棒的兒童節禮物。

市圖三峽北大分館主任黃鎮說，小朋友一進到三峽北大分館兒童室，看到閱讀座位上迎接大家的迪士尼大玩偶，都驚呼連連，爭相搶坐在卡通人物的身旁看書，捨不得離開，這是三峽北大分館為迎接兒童節，以迪士尼卡通人物為主題，更換閱讀陪伴玩偶，讓米奇、米妮、跳跳虎、小熊維尼、奇奇蒂蒂等經典卡通人物為小朋友推薦適合閱讀的好書，陪伴小朋友看書。

黃鎮說，孩子需要「閱讀」的環境和橋樑，準備充足的書、介紹好書給孩子很重要，三峽北大分館閱覽室為拉進孩子與書的距離，除了有造型獨特、可移動的創意書架，還有療癒系的大熊陪小朋友閱讀，超萌大熊幾乎成為北大分館的招牌，相當受到小朋友的歡迎。

圖書館也意外發現，小朋友對大熊看的書都很感興趣，前一陣子大熊送洗時，小朋友頻頻問館員阿姨，為什麼大熊那麼多天沒有來？也會說要看大熊看的那本書，所以這次特別在兒童節前夕，新添置迪士尼卡通玩偶，希望透過米老鼠推薦新書與好書，讓小朋友喜歡到圖書館。

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