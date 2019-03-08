「誠品」進駐萬興國小？圖書館超美 有星巴克fu

2019-03-08 23:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮萬興國小學生人數才250人，禮堂和圖書館年久失修，學校向縣府爭取190萬元的「舒服閱讀計畫」經費，獲得台中市知名的「京悅設計」義務設計監造，經過名師「加持」的多功能圖書館，展現完然不同的樣貌，來訪的貴賓讚歎，簡直是「全彰化最最美」的國小圖書館！

走進圖書館，彷彿進入寧靜雅緻的「誠品書店」，簡約、內斂的設計風，又像置身都市的「星巴客」，光看照片，完全無法想像這是位於二林偏鄉的小校圖書館。它出自國內知名室內設計師余杰茂（京悅設計公司負責人）之手，他在國內設計界聲譽卓著，以其市場行情，光是設計費每坪早逾萬元，而這85坪的圖書館，他抱著「作功德」的心態而來，堅持不收費，但校長楊振豐承受不起，因此雙方約定只收設計費基本價14萬元。

雖然才14萬元，但余杰茂不假助理之手，大師親自操刀，他跟學校老師、學生一再溝通，決定把圖書館、禮堂結合在一起，書架一律靠窗且鏤空，採自然光，為了讓學生閱讀方便，書架有省電的LED燈條；而為了充當禮堂，閱讀桌、椅可以移動，挪移就能變身禮堂。

余杰茂把學校推動花藝、茶道、書法課外教學融入圖書館空間，所以圖書館內就有洗手檯及淨水器，還有天然採光的茶道間。

校長楊振豐說，經過大師之手，果然不同凡響，許多來賓拜訪時，走來到圖書館，感覺走進「誠品書店」，看到成排的吊架燈，也有人說，好像來到「星巴克咖啡」。

余杰茂說，一切都是緣份！他因為加入「台灣行動菩薩助學協會」，有機會到彰化偏鄉來，發現萬興國小是一間很美的學校，剛好學校有需求，他覺得可以為偏鄉小孩奉獻一點心力就全力以赴。

萬興國小即將在4月6日歡度百週年校慶，屆時這間多功能圖書館將在校友的見證下正式揭幕啟用。

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