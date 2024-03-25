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竹聯幫雷堂大哥玩天九牌被設局 囚禁5人毆打逼交120萬才放人

警方查扣114萬多元現金。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣114萬多元現金。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/25 19:36

〔記者陸運鋒／新北報導〕竹聯幫雷堂馮姓大哥遭到沈姓男子等人設局詐賭，為此撂小弟將這5名男女擄走，並囚禁在台北市南港區一間工程行痛毆一頓，沈男請友人交付120萬元贖金後，5人才獲得釋放，新北市新莊警分局獲報成立專案小組追查，陸續將馮男等9人查緝到案，依妨害自由、傷害等罪嫌移送偵辦。

警方調查，41歲沈男、48歲鄭男、44歲陳女及「阿文」、「南興」等5人，於16日深夜11時許，前往新莊復興路馮男家中賭俗稱「黑粒仔」天九牌，但沈男卻在香菸盒內藏著小型針孔攝影機，打算由其他監看螢幕的友人打暗號到藍芽耳機，藉此可以得知好牌放在哪個位置。

據了解，豈料眾人才玩第一局後，馮男警覺沈男行為舉止異常，且藍芽耳機傳出聲響，於是將沈男菸盒打開後拆穿這一切；馮男在家中被設局詐賭後勃然大怒，撂來陳姓小弟等8人，將沈男等5人強押至南港區向陽路某工程行地下室，眾人持棍棒毆打沈、鄭2人，並要求簽立本票，而沈男急忙籌錢後，請友人捧著120萬元現金到場交付，5人才獲得釋放。

案經雙北刑大及新莊分局組成專案小組偵辦，調閱監視器比對沈、鄭姓被害人後，立即通知製作筆錄，並過濾馮姓主嫌及共犯所使用車輛，昨天持拘票陸續將馮男等9人拘提到案，另在馮男住處查扣114萬4500元現金，詢後移送新北地檢署複訊，經法院裁定馮及2名黃姓共犯收押禁見，其餘6人交保候傳。

竹聯幫雷堂馮姓主嫌遭警方壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

竹聯幫雷堂馮姓主嫌遭警方壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

警方將馮嫌（前）等9人拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

警方將馮嫌（前）等9人拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

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