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竹聯幫弘仁會插旗宜蘭 警緊追首腦蒐證逮人

宜蘭警方掃蕩幫派。（資料照，記者蔡昀容翻攝）

宜蘭警方掃蕩幫派。（資料照，記者蔡昀容翻攝）

2024/03/19 22:58

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣警局觀察，具全國知名度的幫派，近年「借牌」給地區角頭，接收舊有角頭勢力，並以幫派知名度吸收年輕人；宜蘭縣鄰近雙北，因此成為幫派覬覦插旗目標。警方於是以首腦為目標，經系統性蒐證，去年搗破竹聯幫弘仁會宜蘭分會，帶回吳姓分會長、兩名副分會長和幹部等人，前後共查緝159人。

宜蘭縣警局表示，2020年開始，就6波掃蕩竹聯幫弘仁會吳姓宜蘭分會長旗下黨羽，2022年成立掃黑專責隊，系統性蒐證，2023年發動兩波掃蕩，帶回吳姓分會長、兩名副分會長和幹部等人，前前後後總共查緝159人。

警方說明，過去多逮到組織基層人員，成立掃黑專責隊後，以「同心圓」的方式蒐證，即鎖定「首腦」偵查，再往外擴大，蒐證親信幹部和其餘手下。

警方觀察，幫派採公司化經營，隱匿幕後首腦身分，並拓展多種事業，例如同時經營網路賭博、暴力討債、高利放貸等；另為規避刑責，喜歡找未成年犯重案。

偵查遇到不少困境，不少幫派首腦有了生意和資金後，積極參與地方政商社團，並從事公益活動漂白，也有恐嚇被害人和解的情況，增加警方搜報難度。

警方表示，過去遇案短期蒐報，缺乏系統性和長期型的聚焦蒐證，難以深入掌握集團核心架構和關鍵犯罪事證，縣警局在2022年10月成立掃黑專責隊，佐以科技偵查技術，去年收網瓦解弘仁會宜蘭分會，接下來也會持續關注縣內動態，維護治安。

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