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首頁　>　社會

男子不滿提復合遭拒砍死前女友 基隆國民法官判無期

2024/04/26 00:39

〔中央社〕基隆市陳姓男子不滿向劉姓女子提出復合遭拒絕，趁劉女返回租屋處收拾衣物時，持菜刀砍殺劉女頸部致死。國民法官法庭審理後，今天依殺人罪，判處陳男無期徒刑。

基隆地檢署起訴書指出，陳男和劉女原是情侶，兩人在基隆市安樂區租屋同居，後因經常發生爭執，劉女提出分手並搬離租屋處。陳男去年7月11日上午以遺失租屋處鑰匙為由，前往劉女工作地點找劉女，實則希望能商談復合，劉女不堪其擾，除歸還租屋處鑰匙外，並向警方報案聲請保護令。

檢方指出，劉女去年7月12日下午1時許，在2名友人陪同下回到租屋處打算拿取衣物，2名友人在1樓等候，劉女走入屋內客廳後，陳男隨即將鐵門關上，重提希望與劉女復合，遭劉女拒絕。

檢方表示，劉女欲到後陽台收拾衣物，經過廚房時被陳男拉住，雙方發生拉扯跌倒在地，陳男以左手掐住劉女脖子，恫嚇「要死大家一起死」，隨即從廚房取出菜刀，朝劉女左後頸砍殺多刀，劉女當場死亡。基隆地檢署偵查後，依殺人罪起訴陳男。

基隆地方法院國民法官專庭22日執行國民法官選任程序，選出6名國民法官，與3名職業法官組成國民法官法庭，歷經3天密集開庭，公訴檢察官今天蒞庭時，建請國民法官從重判處陳男無期徒刑，陳男的辯護律師則建請國民法官採中度量刑。

國民法官法庭審理後，今天下午4時30分，依殺人罪判處陳男無期徒刑，全案可上訴。（編輯：楊昭彥）1130426

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