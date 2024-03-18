指揮犯罪組織、詐欺判9年 竹聯弘仁會組長鯨魚延押2個月

竹聯幫弘仁會中和組長「鯨魚」林京履（中）被判刑9年，新北地方法院合議庭裁定延長羈押2月。（資料照，記者吳仁捷攝）

2024/03/18 10:37

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫去年在雙北街頭互相開槍，其中弘仁會份子更在光天化日之下新北市板橋區四川路持衝鋒槍掃射當舖66槍，引起軒然大波，新北地院上週依非法持有非制式衝鋒槍罪，判處指揮幫眾對當舖開槍的弘仁會幹部吳榮展10年徒刑併科50萬元罰金，弘仁會中和組長「鯨魚」林京履則因指揮犯罪組織與組詐團犯加重詐欺罪判刑9年，兩人目前在押中，合議庭評議後裁定2人從3月22日起延長羈押2月。

同樣參與報復當舖的弘仁會弘生組長簡維佑及副組長楊承翰，均因非法持有非制式衝鋒槍罪，分別被判刑9年及8年，併科罰金30萬元及20萬元，合議庭也裁定2人延長羈押2個月。

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檢警調查，雙方衝突主因是一名少年「阿翔」經華山幫成員介紹入弘仁會中和組，但他卻未上繳當車手收的兩百萬元詐款；去年3月，中和組成員以此質問華山幫份子，華山幫大哥董克輝獲知小弟遭困，隨即帶手下開車奔赴中和組據點，亮槍上膛強勢救人。

中和組副組長陳建銘火大，又想到據點先前遭人以空氣槍射擊，認為是華山幫所為，指示4名少年展開報復，少年們於4月10日凌晨前往巨新當舖叫囂並開槍還錄影PO上臉書。

檢方調查，董克輝疑為此萌生殺意，在林京履座車偷裝GPS追蹤器監控，開出「開槍可獲得300萬元，若林京履死亡，提高至1千萬元」高額報酬，命吳姓少年執行；4月19日凌晨一時許，華山幫份子林男開車載吳少前往台北市雙城街堵人，瘋狂追逐林京履座車並連開14槍，一路追擊至新北市板橋，車上林京履等3人都未中彈。

檢警調查，弘仁會高層「小宇」從林京履口中得知此事後，隨即聯繫吳榮展，由吳榮展指揮簡維佑、楊承翰展開報復，20日上午八時許，劉姓少年接獲命令後獨自搭計程車至當舖外，持改造衝鋒槍對大門掃射，打光兩個彈匣，引起社會譁然。

合議庭上週判處楊承翰、簡維佑、林京履、吳榮展4人8年至10年不等徒刑，林京履被控對當舖教唆恐嚇部分證據不足，本案其他被告部分，弘仁會中和組副組長陳建銘因指揮犯罪組織及加重詐欺判刑5年8月，其餘4名幫眾分別被判處1年6月至3年不等徒刑；至於華山幫大哥董克輝涉教唆殺人另案審理中。

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