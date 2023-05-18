新北連環槍擊 華山幫幹部董克輝涉教唆被聲押禁見

華山幫幕後主使董克輝。（資料照，記者徐聖倫攝）

2023/05/18 19:49

〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫互開69槍案，上月將弘仁會幾近剿滅，昨下午再次出擊，至華山幫位於土城區的據點巨新當鋪攻堅，逮回教唆開槍的華山幫30歲幕後主使董克輝及其幫眾共6人，新北地檢署今日複訊後依涉犯刑法教唆殺人未遂及違反砲彈藥刀械管制條例，聲押禁見董嫌，其餘6人諭令3萬至10萬元不等金額交保。

據了解，弘仁會與華山幫早就積怨已久，可說是見面就開打，但引燃彈藥庫的導火線是，弘仁會懷疑一名綽號「阿翔」的少年，暗槓詐騙款項，並認為「阿翔」是華山幫派來的奸細，華山幫則認為與他們無關，雙方為此鬧翻。

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檢警調查，今年4月10日，弘仁會成員聲稱，華山幫分子在土城區朝他們的汽車開槍，遂殺往華山幫位於土城四川路的當舖據點開槍洩憤。

華山幫分子則疑似在弘仁會幹部「鯨魚」林京屢的車上安裝GPS跟蹤，並於19日派槍手與駕駛，從北市駕車追逐並開槍追擊至新北市板橋。

20日，弘仁會也立即展開報復、派出少年槍手，在上班時間車潮擁擠之際，由少年自行搭計程車殺往當舖掃射，引起輿論譁然，檢警事後上月底將林京屢從國外逮回台受審，昨針對華山幫的據點巨新當鋪進行查緝，經蒐證發現，策畫跟蹤鯨魚車輛並教唆開槍者正是巨新當鋪實際負責人，同時也是華山幫幹部的董克輝。

檢方複訊後認為，董男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及教唆殺人未遂、妨害秘密罪嫌，其中槍砲及教唆殺人未遂為重罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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