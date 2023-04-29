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    新北連環3起槍擊案中互支援 弘仁會中和組、弘生組全瓦解！

    新北市警方今天宣布偵破4月10日起，台北市、新北板橋、土城當舖連環三起槍擊案。（記者吳仁捷攝）

    新北市警方今天宣布偵破4月10日起，台北市、新北板橋、土城當舖連環三起槍擊案。（記者吳仁捷攝）

    2023/04/29 13:14

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局專案小組今天宣布偵破4月10日起，在台北市、新北市土城巨新當舖發生的3起槍擊案，逮獲幕後首腦，從馬來西亞引渡回台的弘仁會中和組長林京履，一併帶回杜姓小弟；新北市警察局長廖訓誠表示，專案小組縝密偵查，發現本案涉及幫派的金錢糾紛及互相嗆聲尋仇，鎖定竹聯幫弘仁會策畫槍擊事件，壓制黑幫囂張氣焰，專案小組雷厲風行執行三波掃蕩，共拘捕、法辦30嫌，宣告全部瓦解弘仁會中和組、弘生組，終結這件社會矚目的幫派槍擊案件。

    據了解，主嫌、弘仁會中和組長林京履（綽號鯨魚），案發20日當天潛逃境外，刑事局駐馬來西亞聯絡官協調當地執法機關，28日晚間將教唆開槍主嫌林京履及同行杜男2人遣返歸案。

    廖訓誠表示，案發後第一時間，出國訪問的新北市長侯友宜即時關心、掌握案情，返國後多次到專案小組慰勉辦案同仁，鼓勵同仁辦案辛勞外，要求掃蕩黑幫除惡務盡；警政署長黃明昭多次主持專案會議，掌握偵辦進度。

    專案小組偵辦查知，本案起因弘仁會、華山幫兩幫派間糾紛引發，警方22日第一波緝捕行動，查獲涉案朱姓少年等3人到案，專案小組接續於24日進行第二波掃蕩，拘提槍擊現場監控的李嫌及運槍楊嫌等8嫌。

    警方28日再於蘆洲、中和及雲林、花蓮等地第三波掃蕩，查獲策劃槍擊分工的弘生組長簡維佑、帳房吳男等人，連同自馬國遣返的林、杜2嫌，全案共緝獲30人到案，並從其幫派相關據點查扣現金221餘萬元、刀械、棍棒、手機、監視器等證物。

    警方調查，林京履旗下詐騙車手少年阿翔，今年2月間向華山幫經營的巨新當舖借貸，連滾帶利積欠上百萬，因無力負擔，阿翔挪用提領的詐騙贓款償還借貸金額，造成林嫌與華山幫間多次爆發衝突，引發雙北連環3起槍擊案，竹聯幫弘仁會中和組、弘生組兩個堂口於本案相互支援，各自指使幫派成員開槍示威，原以為涉案槍手投案就沒事，未料警方大動作偵查、刨根，弘仁會幫派成員四散躲避，主嫌「鯨魚」當日即搭機潛逃馬來西亞，旗下涉案幹部及小弟則逃往墾丁、雲林及花蓮等地，仍遭警方發動拘捕行動逐一落網。

    新北市警局表示，本次槍擊案件偵辦雖然告一段落，但掃蕩黑幫的行動不會停止，警方將透過一波又一波的掃蕩，將不法幫派逐一瓦解。對於黑幫依附或寄生的治安顧慮場所、公司堂口，也將全面清查，掃除幫派據點；目前市警局已推動全面清查轄內當舖的「正當專案」，後續也會與市政府相關局處合作，針對融資公司、娛樂公司等疑為幫派據點，擴大清查，將這些犯罪集團揪出來，運用第三方警政作法，將新北市境內的黑幫犯罪掃除殆盡。

    新北市警方今宣布偵破台北市、新北板橋、土城當舖連環3起槍擊案。（記者吳仁捷攝）

    新北市警方今宣布偵破台北市、新北板橋、土城當舖連環3起槍擊案。（記者吳仁捷攝）

    新北市警方今天宣布偵破4月10日起，台北市、新北板橋、土城當舖連環三起槍擊案。（記者吳仁捷攝）

    新北市警方今天宣布偵破4月10日起，台北市、新北板橋、土城當舖連環三起槍擊案。（記者吳仁捷攝）

    專案小組雷厲風行執行三波掃蕩，共拘捕、法辦30嫌，宣告全部瓦解弘仁會中和組、弘生組，終結這件社會矚目的幫派槍擊案件。（記者吳仁捷翻攝）

    專案小組雷厲風行執行三波掃蕩，共拘捕、法辦30嫌，宣告全部瓦解弘仁會中和組、弘生組，終結這件社會矚目的幫派槍擊案件。（記者吳仁捷翻攝）

    專案小組雷厲風行執行三波掃蕩，共拘捕、法辦30嫌，宣告瓦解弘仁會中和組、弘生組，終結這件社會矚目的幫派槍擊案件。（記者吳仁捷翻攝）

    專案小組雷厲風行執行三波掃蕩，共拘捕、法辦30嫌，宣告瓦解弘仁會中和組、弘生組，終結這件社會矚目的幫派槍擊案件。（記者吳仁捷翻攝）

    專案小組雷厲風行執行三波掃蕩，共拘捕、法辦30嫌，宣告全部瓦解弘仁會中和組、弘生組，終結這件社會矚目的幫派槍擊案件。（記者吳仁捷翻攝）

    專案小組雷厲風行執行三波掃蕩，共拘捕、法辦30嫌，宣告全部瓦解弘仁會中和組、弘生組，終結這件社會矚目的幫派槍擊案件。（記者吳仁捷翻攝）

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