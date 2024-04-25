LINE「投顧老師」稱賺錢很簡單！金門男赴台面交遭詐880萬

金門警方製作反詐文宣，以實例提醒民眾保護自身財產。（金門警方提供）

2024/04/25 23:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今表示，近日接獲1名許姓男子報案，指手機「LINE」軟體有1名自稱投顧老師自動加好友，許男雖觀察月餘才放下心防投資，甚至還5次搭機赴台北市親自交付現金給「投顧老師」；最後遭對方以公司重組為由，被退出群組，損失880餘萬元，一生心血歸零。

城警指出，該投顧老師的投資是以飆股、比特幣、原油為標的，並聲稱「賺錢很簡單」；一開始許男十分謹慎，觀察月餘不敢投入，但詐騙集團花招盡出，在群組內分飾多角，一搭一唱，看似鼓勵，實則設下陷阱，引君入甕，慢慢以幣別投資教學讓許男卸下心防。

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警方統計，從去年9月至12月，許男就依指示由金門搭飛機至台北，前往銀行提領現金後，在當面交給詐騙集團成員，前後陸續面交5次，總計損失金額880萬餘元，等到許男想把投資的現金領出未果，才驚覺受騙，並前往金城派出所報案。

金城分局分局長陳盈元說，投資市場波動大容易讓人產生賺錢慾望，時下詐騙集團就是相中一般民眾想從中獲利，甚至「翻身」的想法，設計出多元化，利用許多所謂的「名師」作誘餌，很容易讓民眾信以為真；只要有陌生人要求加LINE，絕大部分都是詐騙集團所為，呼籲民眾真要投資前也要停、看、聽，親自至實體證券公司開戶，多一分小心才能多一分保障。

金門縣警察局金城分局表示，近日接獲民眾報案，被自稱「投顧老師」詐走880萬元。（金門警方提供）

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