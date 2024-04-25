為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

LINE「投顧老師」稱賺錢很簡單！金門男赴台面交遭詐880萬

金門警方製作反詐文宣，以實例提醒民眾保護自身財產。（金門警方提供）

金門警方製作反詐文宣，以實例提醒民眾保護自身財產。（金門警方提供）

2024/04/25 23:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今表示，近日接獲1名許姓男子報案，指手機「LINE」軟體有1名自稱投顧老師自動加好友，許男雖觀察月餘才放下心防投資，甚至還5次搭機赴台北市親自交付現金給「投顧老師」；最後遭對方以公司重組為由，被退出群組，損失880餘萬元，一生心血歸零。

城警指出，該投顧老師的投資是以飆股、比特幣、原油為標的，並聲稱「賺錢很簡單」；一開始許男十分謹慎，觀察月餘不敢投入，但詐騙集團花招盡出，在群組內分飾多角，一搭一唱，看似鼓勵，實則設下陷阱，引君入甕，慢慢以幣別投資教學讓許男卸下心防。

警方統計，從去年9月至12月，許男就依指示由金門搭飛機至台北，前往銀行提領現金後，在當面交給詐騙集團成員，前後陸續面交5次，總計損失金額880萬餘元，等到許男想把投資的現金領出未果，才驚覺受騙，並前往金城派出所報案。

金城分局分局長陳盈元說，投資市場波動大容易讓人產生賺錢慾望，時下詐騙集團就是相中一般民眾想從中獲利，甚至「翻身」的想法，設計出多元化，利用許多所謂的「名師」作誘餌，很容易讓民眾信以為真；只要有陌生人要求加LINE，絕大部分都是詐騙集團所為，呼籲民眾真要投資前也要停、看、聽，親自至實體證券公司開戶，多一分小心才能多一分保障。

金門縣警察局金城分局表示，近日接獲民眾報案，被自稱「投顧老師」詐走880萬元。（金門警方提供）

金門縣警察局金城分局表示，近日接獲民眾報案，被自稱「投顧老師」詐走880萬元。（金門警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女子誤信飆股投資遭詐30萬 警趁面交逮車手
2023/10/21 16:54

女子誤信飆股投資遭詐30萬 警趁面交逮車手
投資詐騙要230萬露餡！埔里警超商逮捕車手
2023/11/20 21:27

投資詐騙要230萬露餡！埔里警超商逮捕車手

京站女王媽咪 閃閃惹人愛 即日起買千送百
誤信投資高價普洱茶餅可獲利 退休男想匯65萬被金山警攔下
2023/11/04 17:07

誤信投資高價普洱茶餅可獲利 退休男想匯65萬被金山警攔下
81人投資被詐1.8億！假「貝萊德集團」57人落網 主嫌交保
2024/01/25 12:10

81人投資被詐1.8億！假「貝萊德集團」57人落網 主嫌交保

置產新藍海！新富族聚焦微型商辦
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播