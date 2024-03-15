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開槍打中3人、逼人剁小指 竹聯幫弘仁會要角「飯窪大輔」判刑

警方之前逮捕竹聯幫弘仁會要角飯窪大輔。（資料照）

警方之前逮捕竹聯幫弘仁會要角飯窪大輔。（資料照）

2024/03/15 18:39

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫弘仁會三蘆要角、24歲的台日混血飯窪大輔，因與陳姓男子之子有糾紛，竟命人毆打陳男並持針刺他腳指縫；後來他因懷疑項男或姚男等人侵吞800萬詐欺款項，竟下令要項男剁手指，項男因怕遭受更大傷害，被迫持斧頭剁掉自己左小指末端。去年間，飯窪大甫酒後因不滿朋友強灌酒騷擾她女友，動怒開槍射擊造成3人受傷，新北地院審理後依犯非法持有非制式手槍罪等罪，判處飯窪大輔5年8月徒刑不得易科罰金，傷害罪判刑5月得易科罰金，可上訴。

檢警調查，前年2月25日晚間10時許，飯窪大輔以通訊軟體邀約陳男至新北市三重區據點見面，隨即命手下將陳男手機拿走、斷絕對外聯絡管道，再將他載往另一處地點圍毆，甚至還有人持針刺陳男腳趾指甲縫。

檢警調查，去年5月間，飯窪大輔因懷疑項男或姚姓男子侵吞詐欺款項800萬元而心生不滿，竟夥同手下持榔頭等物予以圍毆，再命項男下跪，逼迫他自行剁掉左手小指，項害怕遭受更大傷害，自行持斧頭剁掉自己左手小指末端。

檢警調查，沒多久，5月26日晚間，飯窪大輔因不滿王姓男子強灌他女友酒騷擾，竟持槍朝王男下肢射擊3槍，一旁2人亦遭流彈波及，事後，飯窪大輔小弟事後向警局投案，謊稱是自己開槍，以此頂替飯窪大輔。

合議庭審理後依剝奪他人行動自由、非法持有非制式手槍罪，判處飯窪大輔5年8月徒刑，不得易科罰金，並依傷害罪判刑5月，得易科罰金；至於飯窪大輔被控指揮犯罪組織罪部分，證據不足。

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