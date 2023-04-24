想脫離弘仁會 慘遭台日混血大哥狠虐

竹聯幫弘仁會份子遭警方制伏。（記者徐聖倫翻攝）

2023/04/24 05:30

盤據三重、蘆洲、淡水

〔記者徐聖倫／新北報導〕高姓、陳姓二名年輕男子欲脫離竹聯幫仁堂弘仁會，卻遭弘仁會在新北市蘆洲地區的廿四歲領頭人飯窪大輔巧立名目收取高額「退會費」，但高、陳二人繳不出，遭押至公司據點持械痛毆，警方獲報蒐證半年餘，終搗破弘仁會三重、蘆洲、淡水各據點，將飯窪大輔與其幫眾共十人法辦。

曾是青山宮最年輕爐主

據了解，台日混血的飯窪大輔加入弘仁會後做事手段狠辣，成為弘仁最活躍的新生代，據點在新北市三重、蘆洲一帶，二○二一年甚至成為台北市萬華「青山宮」最年輕的爐主，躍上媒體版面。

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警方表示，前年五股區知名角頭「黑松」經營的「六毅花店」遭開槍示威，就已經注意到飯窪，去年中旬，警方又透過高、陳二人的案件持續蒐證，查出飯窪從事「娛樂經紀公司」、「網路博弈公司」及暴力討債，警方粗估飯窪一年的不法獲利至少近億元。

警蒐證半年逮捕十人

警方去年六月份開始蒐證，歷時八個多月，終於找到飯窪運用娛樂公司、建設公司當掩護，從事暴力討債、圍事等不法暴力行為，持搜索票兵分多路，前往飯窪位於三重、蘆洲等據點逮人，順利將飯窪與其幫眾共十人逮捕，並扣下員工手冊、借據、K他命、空氣槍、球棒、電擊棒、信號彈、手銬等證物。

警詢時，飯窪態度乖張，對於所有犯行矢口否認，但在警方數位鑑識下無所遁形，證據確鑿，警方依組織、妨害自由、傷害、恐嚇、強盜等多項罪嫌，將飯窪等十人移送法辦。

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