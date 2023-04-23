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    新北警搗破三、蘆弘仁會 台日混血最兇新生代栽了

    警方掃蕩弘仁會據點。（記者徐聖倫翻攝）

    警方掃蕩弘仁會據點。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/04/23 12:57

    〔記者徐聖倫／新北報導〕22歲高姓男子、24歲陳姓男子欲脫離竹聯幫仁堂弘仁會，卻遭弘仁會在新北市蘆洲地區的24歲領頭人飯窪大輔巧立名目收取高額「退會費」，但高、陳2人繳不出，於是遭押至公司據點持械痛毆，警方獲報蒐證半年餘，終搗破弘仁會三重、蘆洲、淡水各據點，將飯窪大輔與其幫眾共10人法辦。

    據了解，台日混血的飯窪大輔加入弘仁會後做事手段狠辣，成為弘仁最活躍的新生代，據點在新北市三重、蘆洲一帶，2021年甚至成為台北市萬華「青山宮」最年輕的爐主，躍上媒體版面。

    警方表示，前年五股區知名角頭「六毅花店」遭開槍示威，就已經注意到飯窪，去年中旬，警方又透過高、陳2人的案件持續蒐證，查出飯窪主業從事「娛樂經紀公司」、「網路博弈公司」，私下則從事暴力討債，警方粗估飯窪的事業體年收入至少近億。

    警方去年6月份開始蒐證，找到飯窪運用娛樂公司、建設公司作為掩護，從事暴力討債、圍事等不法暴力行為，持搜索票兵分多路，前往飯窪於三重、蘆洲個據點逮人，順利將飯窪與其幫眾共10人逮捕，並扣下員工手冊、借據、K他命、空氣槍、球棒、電擊棒、信號彈、破門斧、鐵鎚、手銬、手機、監視器主機等相關證物。

    警詢時，飯窪態度乖張，對於所有犯行矢口否認，但在警方數位鑑識下無所遁形，證據確鑿，警方依組織、妨害自由、傷害、恐嚇、強盜等多項罪嫌，將飯窪等10人移送法辦。

    蘆洲分局長林詮峰強調，除持續對轄內幫派組織進行注控，並清查竹聯幫弘仁會及其他重點幫派堂口據點，對於幫派所經營行業處所或成員經常聚集地周邊道路，以優勢警力執行臨檢，同時結合第三方警政加強查察不法情事，並朝勒令歇業、廢止營業許可或營業登記等之重大行政裁罰結果執行，徹底掃蕩集團犯罪。

    弘仁會份子遭警方控制。（記者徐聖倫翻攝）

    弘仁會份子遭警方控制。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下各式武器、3C產品等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下各式武器、3C產品等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將飯窪大輔與其幫眾共10人送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將飯窪大輔與其幫眾共10人送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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