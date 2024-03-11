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竹聯幫兄弟檔種「比人高」大麻森林 警上門抓到人把風5犬才狂吠

大麻植株「比人還高」。（警方提供）

大麻植株「比人還高」。（警方提供）

2024/03/11 14:52

〔記者許國楨／台中報導〕有幫派背景的桃園市石姓男子，先前就因種大麻遭判刑通緝中，但逃亡期間死性不改，與胞弟南下雲林另起爐灶，除租屋種植大麻還養了5隻狗負責監控風吹草動把風，案經台中市刑大掌握情資上門查緝時，相關犯嫌都被抓了，5隻狗才開始狂吠，連同市價約5000萬元的大麻植株與乾燥大麻葉一併被查扣。

台中市刑大偵二隊長洪緯儒今天說明案情指出，該隊日前接獲情資，指稱有製毒集團在嘉義、雲林地區栽種大麻，立即與嘉義及雲林警方共組專案小組並報請檢方指揮偵辦，經查，該集團係由石姓兄弟檔為首組建，其中具有竹聯幫雷堂背景，綽號「小石頭」的石姓男子（57歲）曾於3年前在台北市中山區種植79株大麻活株被逮。

石男因此遭判刑5年6月定讞，但他沒有到監執行，遭檢方發布通緝，逃亡期間與小他一歲的弟弟合謀，由弟弟擔任主持人，負責掌控集團一切運作，在雲林縣元長鄉租賃廠房，繼續種植大麻牟利，石男則利用本身多年種植大麻經驗及技術，教導集團成員如何以土耕法將大麻植株種的又大又美，產出最有品質的大麻。

且該集團為了提高大麻植株的產量與品質，還刻意不讓大麻開花，把大麻植株種到「比人還高」，才開始收成，還在廠房旁空屋一口氣養了5條狗，負責監控風吹草動把風，並派員全天候在廠房內駐點。

專案小組經蒐證完備，去年底趁收成前收網，先逮捕石姓兄弟再到廠房查緝時，小狗直到相關犯嫌落網才開始狂吠，讓這對兄弟檔相當傻眼。

警方當場查扣大麻活株275株、乾燥大麻葉一箱（重1480公克）、種植設備一批（燈泡、肥料、灑水器、抽水馬達、生根劑、殺蟲劑、培養土等）、剪刀一把、冷氣一部、定時器一組、現金55萬元、行動電話10支等贓證物，大麻市價初估約5000萬元。

警方同時帶回涉案石姓兄弟及4名共犯，全案警詢後依毒品、組織犯罪等罪移送嘉義地檢署，因石已涉另案被判刑確定，直接發監執行，另石男胞弟及另3名成員裁定收押，另名共犯交保，全案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確近日提起公訴。

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警方到租賃廠房查緝。（警方提供）

警方到租賃廠房查緝。（警方提供）

警方查扣的大麻植株。（警方提供）

警方查扣的大麻植株。（警方提供）

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