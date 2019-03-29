台東高商圖書館改造「社區共讀站」 濃濃誠品風

2019-03-29 12:07

〔記者張存薇／台東報導〕讓民眾更樂於親近圖書館！台東高商爭取教育部校園社區化改造計畫，將學校圖書館設置為「社區共讀站」，黃、橙、藍、綠、紅等色彩再加上改善採光、增設沙發，讓圖書館搖身一變很有誠品書店的休閒風，但更多了溫馨與明亮，校長劉玲慧說，4月起也將正式對外開放，讓社區民眾加入「悅讀」行列。

劉玲慧說，圖書館遷到現址至少30年，以往經費有限，只能添購書報、電腦設備，這次爭取到225萬元前瞻基礎建設計畫中校園社區改造經費，委由建築師陳宣如巧思設計，希望顛覆傳統圖書館的刻板印象，把圖書館改造為「悅讀基地」，也透過「書香」與社區互動、對話。

多彩的書櫃、燈飾打造明亮感，好幾處沙發區則帶來休閒、輕鬆，東商圖書館主任張瑞玲說明，原本圖書館採光不足、通風不佳，這次透過專業設計，打除原本堆放物品的夾層區鐵欄除，再裝上雙面隔間櫃，變身為小型多功能的討論空間，也讓圖書館更明亮、風也可以自然對流。

張瑞玲表示，4月起，東商圖書館正式對外開放，除全校師生，社區14歲以上民眾也可到圖書館看書、借書，除了週一至週五上午8點到下午5點提供服務，每週二及週四則也會延長到晚上7點，另外也計畫招募志工，未來希望週六、日也能開放給民眾使用。

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