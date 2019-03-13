益品書屋出展三灣圖書館 戴勝益：找下一個餐飲集團創辦人

［記者鄭名翔／苗栗報導］王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，首度與「全國最強圖書館」苗栗縣三灣鄉立圖書館攜手，將400本各國餐飲類精裝圖文書從台北、台中兩地運送至館內，展出日期自即日起至3月26日，讓偏鄉孩子享受閱讀樂趣；戴勝益說，盼藉此次活動培育出「下一個餐飲集團創辦人。」
三灣圖書館借閱冊數連年冠居全國，還獲選為2018年最具閱讀競爭力城市，雖然全鄉人口數僅6千多人，但透過專為偏鄉小校服務的鹿樂平臺推薦，讓益品書屋看見鄉內蓬勃的閱讀風氣，今早舉辦「餐飲，翻轉孩子的未來」開幕記者會，苗栗縣長徐耀昌、三灣鄉長温志強皆歡喜迎接戴勝益。
戴勝益表示，閱讀有助提升獨立思考能力，尤其青年學子沉迷3C，更振興拾起書本的魅力，而此次展出的400本餐飲書籍，皆是他的「起家本」，靠著熟讀這些書籍，吸收各類餐飲、料理知識，才使自己成功創業，打造員工數1萬5000人、年營業額達150億的王品餐飲帝國。
戴勝益說，三灣雖交通不便、人口稀少，但圖書館卻屢屢獲得全國獎項，顯見鄉民對閱讀的熱愛及需求，因此首度巡迴苗栗就選定三灣圖書館，除了為偏鄉吸引更多教育資源，同時也藉此鼓勵學子閱讀，「期盼看到下一個餐飲集團創辦人。」
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益品書屋書展巡迴至苗栗縣三灣鄉立圖書館，舉辦開幕記者會，苗栗縣長徐耀昌（後排左4），喜迎益品書屋創辦人戴勝益（後排右5）。（記者鄭名翔攝）
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小朋友聚精會神閱讀王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益推薦的餐飲書。（記者鄭名翔攝）
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小朋友聚精會神閱讀王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益推薦的餐飲書。（記者鄭名翔攝）
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