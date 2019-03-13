益品書屋出展三灣圖書館 戴勝益：找下一個餐飲集團創辦人

2019-03-13 15:16

［記者鄭名翔／苗栗報導］王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，首度與「全國最強圖書館」苗栗縣三灣鄉立圖書館攜手，將400本各國餐飲類精裝圖文書從台北、台中兩地運送至館內，展出日期自即日起至3月26日，讓偏鄉孩子享受閱讀樂趣；戴勝益說，盼藉此次活動培育出「下一個餐飲集團創辦人。」

三灣圖書館借閱冊數連年冠居全國，還獲選為2018年最具閱讀競爭力城市，雖然全鄉人口數僅6千多人，但透過專為偏鄉小校服務的鹿樂平臺推薦，讓益品書屋看見鄉內蓬勃的閱讀風氣，今早舉辦「餐飲，翻轉孩子的未來」開幕記者會，苗栗縣長徐耀昌、三灣鄉長温志強皆歡喜迎接戴勝益。

戴勝益表示，閱讀有助提升獨立思考能力，尤其青年學子沉迷3C，更振興拾起書本的魅力，而此次展出的400本餐飲書籍，皆是他的「起家本」，靠著熟讀這些書籍，吸收各類餐飲、料理知識，才使自己成功創業，打造員工數1萬5000人、年營業額達150億的王品餐飲帝國。

戴勝益說，三灣雖交通不便、人口稀少，但圖書館卻屢屢獲得全國獎項，顯見鄉民對閱讀的熱愛及需求，因此首度巡迴苗栗就選定三灣圖書館，除了為偏鄉吸引更多教育資源，同時也藉此鼓勵學子閱讀，「期盼看到下一個餐飲集團創辦人。」

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