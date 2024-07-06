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迎接「臺南400」 109人百箏大合奏

迎接「臺南400」，在晨園琴箏社的號召下，109人在歸仁文化中心進行百箏大合奏。（記者吳俊鋒攝）

迎接「臺南400」，在晨園琴箏社的號召下，109人在歸仁文化中心進行百箏大合奏。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/06 23:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接「臺南400」，府城知名的晨園琴箏社今天號召各縣市箏樂團與獨立箏友等109人聯手獻藝，集結上百台古箏同步進行大合奏，首演創作曲《琴雨弄夏荷》，爆滿民眾一起見證這場難得的音樂盛會。

百箏合奏活動於台南的歸仁文化中心舉辦，多達109人參與，原本要在廣場進行，下雨移到大廳，箏友們默契十足，以完美的演出贏得觀眾熱情的掌聲。

晨園琴箏社長郭育廷說，這場「百箏合奏、世界首演」的活動，陣容相當龐大，涵蓋老中青三代，年齡層從國小學子到70歲以上長輩，喜迎臺南400盛事，也展現古箏技藝薪傳、推廣的成果。

郭育廷說，百箏合奏的團體，包含下午先售票演出「九龍戲珠箏和鳴」的李楓、華翎箏藝、宛意箏樂坊、晨園琴箏社、陽明古箏社、絃藝箏樂團、鳳凰箏樂團、臺藝箏樂團，以及菁菁老師古箏教室等。

再加入南園Hakka箏樂團、台北正心箏樂團、曾琴箏藝等團隊，以及全國各地個別報名的箏友們，傍晚在大廳就定位後，隨即展開百箏大合演，由於是免費開放觀賞，民眾爭睹。

百箏大合演的曲子，長約6分鐘，由郭育廷創作，靈感來自台南白河蓮花季，「雨水紛落於荷、古箏琴音悠悠」，寓意深遠。

在晨園琴箏社的號召下，109人今天在歸仁文化中心百箏大合奏。（記者吳俊鋒攝）

在晨園琴箏社的號召下，109人今天在歸仁文化中心百箏大合奏。（記者吳俊鋒攝）

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