新加坡教學團隊隊與清大 參訪新豐國中特色教育

2019-03-18 14:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自新加坡的蔡厝港重點中學教學團隊，今早與清大教授團參訪清華STEAM前導學校—新豐國中，師生用中英語導覽校園，分享特色學校教育「英騎千里〜Biking for the Dream」，如何落實在日常生活中。

新加坡蔡厝港重點中學由副校長Kevin Lim帶領該校各領域主任共12人，以及清大10名教授，今早一同參訪新豐國中。豐中師生結合中西樂器柳琴、電鋼琴演奏揭開迎賓序曲，接著舞獅隊表演展現熱情，學生也用英語導覽校園，分享特色學校教育的生活化。

一行人參訪豐中教學團隊，包括英語觀課「A Message In a Bottle」，充滿溫馨有趣的師生互動；跨領域教學「眼明筆暢，創造你的小故事」，看見國文和特教跨領域合作，創造的多元教學價值。綜合領域「密逃BIKE」主要培養學生適應未來的思考、提問和發表能力。

新豐國中校長童鳳嬌表示，繼該校推動特色教育，清華STEAM教育從本學期引進後，開辦STEAM和i PAD創意特色社團，帶領學生動手寫程式、製作雷射雕刻、製作「窮人冷氣機」；STEAM的五大精神-跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習等，帶給孩子們豐富多元的生命體驗。

新豐國中自103至108年連續6年榮獲教育部特色學校特優，105、106年榮獲特色標竿學校及台美生態學校認識，在教師專業上榮獲共備共學教案全國第一、教育部教學卓越金質獎、校長領導卓越獎等殊榮。

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