台南捷運蓋不蓋？首場說明會在永康 意見是…

2019-03-27 21:39

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市先進運輸系統（捷運）首場說明會，今晚7點在永康區中華里舉行，會前引發中西區民眾不滿，質疑倉促在永康辦說明會，是為閃避抗議聲音，更傳出有居民將到場抗議，讓市府及警方都不敢大意，所幸，說明會過程還算平穩順利，並無激烈抗爭。

台南市交通局說，說明會針對台南需要捷運的原因與規劃闡述內容，邀請民眾發表意見，但這場說明會主要為規劃費用墊付案經議會決議，先行辦理說明會向民眾說明，爭取民意支持及議會通過墊付案，後續仍會在先期路網各區辦理說明會。

捷運工程處長秦繼孔強調，台南捷運並非一座錢坑，台南捷運考量台南市人口、道路狀況，研擬最符合市民實際需求的先進運輸系統，以第一期藍線為例，預估起初每日運量可達三萬人次，捷運更是奠定台南未來的重大基礎交通建設。

台南先進運輸系統最具爭議的就屬行經市區西門路、成功路等的綠線，許多市議員、居民今天踴躍出席說明會，居民說，大家反對的不是興建台南捷運，而是希望市府可重新規劃綠線路線，尤其，綠線轉直角折點多，也希望盡量減少在路面寬度小的地區設點，否則未來若阻擋救災，又該由誰來負責？

秦繼孔說，台南捷運系統目前已完成第一期藍線可行性評估，並經行政院核定，綠線則仍在可行性研究，民眾所贊成或反對的意見會廣納規劃參考，會再檢討綠線站點的設計。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/