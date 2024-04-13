快閃台南火車站！南台南家扶中心非洲鼓才藝班「鼓動」旅客

南台南家扶中心「鼓動風潮」非洲鼓才藝隊受邀到高雄演出，出發前在台南火車站快閃表演。（記者王姝琇攝）

2024/04/13 17:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南台南家扶中心「鼓動風潮」非洲鼓才藝隊受邀2024年TDF台灣非洲鼓舞聚演出，帶隊社工規劃搭乘大眾交通運輸到高雄活動會場，出發前安排在台南火車站快閃表演，與市民同樂。

南家扶中心說，感謝台鐵局台南站提供空間作為舞台，讓孩子有機會在人來人往車站展現自我，成員小信說，在人多的地方且無預警的快閃演出，還是會感到害羞，但看見鼓隊成員都很團結，讓快閃順利成功演出，非常的感動，也給自己帶來了信心。

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成員小洲說：「從國小開始學習非洲鼓，有專業的老師帶領我們這群孩子，透過音樂交朋友，不同以往的學習教育，感謝家扶中心的陪伴，讓自己有機會學習才藝。」而值得一提的是，快閃群表演的成員學習時間皆超過6年以上，如此努力不懈的精神，值得大家學習與鼓勵。

南台南家扶中心主任李保良說，陪伴就像種子一樣需要時間萌發，鼓隊的成員運用每週六放假時間聚在一起，藉由專業指導老師教導孩子們非洲鼓課程，透過才藝培育鼓勵孩子發展第二專長及發掘潛能，增進孩子們未來發展可能性，我們將持續陪伴孩子長出力量，茁壯自我。

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