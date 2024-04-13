為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

超狂！彰化農民水田打排球 挑戰「吃土」被拍成國際運動影片

彰化縣二林鎮農民在水田打排球，為了救球滿臉是土，熱愛運動精神被國際運動品牌adidas，選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。（翻攝adidas taiwan臉書）

彰化縣二林鎮農民在水田打排球，為了救球滿臉是土，熱愛運動精神被國際運動品牌adidas，選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。（翻攝adidas taiwan臉書）

2024/04/13 17:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕吃土也要打排球！彰化縣二林鎮有一群農民熱愛玩排球，卻苦無比賽場地，乾脆在水田裡起打排球，為了救球撲得滿身泥，吃的滿臉是土，熱愛運動，挑戰不可能的精神，被國際運動品牌adidas選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。農民們表示，農業是一件歡樂的事，很高興被全世界看見。

「二林水田排球賽」從2020年起已經舉辦四屆，已經成為二林鎮的農業觀光賣點，本報也曾多次報導，今年1月，他們「吃土」的故事被adidas發現，將「嘉義福興宮嘻哈爺奶團」、「台北好時光女子夜跑團」一起推選為2024品牌故事「You Got This 你可以的」，並拍攝形象影片。

彰化二林斗苑休閒農業區執行長吳敏賢說，「農業是一件歡樂的事，不應該只有勞動」，協會為推廣農業休閒，從2019年就舉辦水田滑水、水田辦桌等活動，2020年一位徒步環島友人來到二林時突然想打排球，眾人只好在水田打造一座排球場，讓他盡興的打，沒想到後來舉辦一場真正的競賽，進而被媒體報導，現在還被拍成運動廣告，播放到全世界，真是做夢都沒想到。

「很開心水田排球能被更多人看見」吳敏賢說，其實在拍攝前他們並不知道是adidas邀請拍片，直到定裝才知道，大家都相當興奮，動員近50人來充當演員，大家都很開心為家鄉宣傳，不過拍攝當天遇到寒流，只有10度，泡在水田裡快5、6小時，冷到快抽筋。

吳敏賢說，他們一開始就玩真的，要把不可能變成可能，包括如何整地、畫線、找裁判等，從去年起還聘請大葉大學運動休閒管理系規劃賽程，讓賽事除了有趣，還有專業跟安全，因此每年報名的人從南到北，從海邊到阿里山都有，報名隊伍更從8隊增加到16隊，還年年秒殺，未來希望可以發展成「彰化水田排球季」，讓更多熱愛農業跟運動的人來體驗。

二林水田排球賽已經成為二林鎮的農業觀光賣點，每年都有數百民眾來體驗「吃土」的滋味。（二林斗苑休閒農業區提供，劉秋宏攝）

二林水田排球賽已經成為二林鎮的農業觀光賣點，每年都有數百民眾來體驗「吃土」的滋味。（二林斗苑休閒農業區提供，劉秋宏攝）

「二林水田排球賽」已連續舉行4年，賽地就在水稻田成為特色。（資料照，記者陳冠備攝）

「二林水田排球賽」已連續舉行4年，賽地就在水稻田成為特色。（資料照，記者陳冠備攝）

二林水田排球賽原本只是農民間的休閒活動，「要吃土才能贏」成為比賽精神。（資料照，記者陳冠備攝）

二林水田排球賽原本只是農民間的休閒活動，「要吃土才能贏」成為比賽精神。（資料照，記者陳冠備攝）

二林水田排球賽已成為二林鎮的農業觀光賣點，二林鎮長蔡詩傑也來體驗「吃土」的滋味。（資料照，記者陳冠備攝）

二林水田排球賽已成為二林鎮的農業觀光賣點，二林鎮長蔡詩傑也來體驗「吃土」的滋味。（資料照，記者陳冠備攝）

彰化縣二林鎮農民在水田打排球，為了救球滿臉是土，熱愛運動精神被國際運動品牌adidas，選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。（翻攝adidas taiwan臉書）

彰化縣二林鎮農民在水田打排球，為了救球滿臉是土，熱愛運動精神被國際運動品牌adidas，選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。（翻攝adidas taiwan臉書）

彰化二林斗苑休閒農業區執行長吳敏賢說，未來希望可以發展成「彰化水田排球季」，讓更多熱愛農業跟運動的人來體驗。（資料照，記者陳冠備攝）

彰化二林斗苑休閒農業區執行長吳敏賢說，未來希望可以發展成「彰化水田排球季」，讓更多熱愛農業跟運動的人來體驗。（資料照，記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
吃土才能贏！二林農民獨創水田排球 吸引百人來PK
2020/09/27 16:49

吃土才能贏！二林農民獨創水田排球 吸引百人來PK
超狂！二林水田滑水、爬天堂路 爽「吃土」大嗑流水席
2022/05/28 20:37

超狂！二林水田滑水、爬天堂路 爽「吃土」大嗑流水席

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
水田排球賽 老少「泥人」大戰
2023/09/10 05:30

水田排球賽 老少「泥人」大戰
彰化》水田打排球 大叔隊奪銀4連霸失利
2023/09/10 05:30

彰化》水田打排球 大叔隊奪銀4連霸失利

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
「二林鬥魂」繼續燃燒 「台灣洛基」訓練館拳力以赴新建
2018/08/28 19:50

「二林鬥魂」繼續燃燒 「台灣洛基」訓練館拳力以赴新建
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播