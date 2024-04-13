超狂！彰化農民水田打排球 挑戰「吃土」被拍成國際運動影片

彰化縣二林鎮農民在水田打排球，為了救球滿臉是土，熱愛運動精神被國際運動品牌adidas，選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。（翻攝adidas taiwan臉書）

2024/04/13 17:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕吃土也要打排球！彰化縣二林鎮有一群農民熱愛玩排球，卻苦無比賽場地，乾脆在水田裡起打排球，為了救球撲得滿身泥，吃的滿臉是土，熱愛運動，挑戰不可能的精神，被國際運動品牌adidas選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。農民們表示，農業是一件歡樂的事，很高興被全世界看見。

「二林水田排球賽」從2020年起已經舉辦四屆，已經成為二林鎮的農業觀光賣點，本報也曾多次報導，今年1月，他們「吃土」的故事被adidas發現，將「嘉義福興宮嘻哈爺奶團」、「台北好時光女子夜跑團」一起推選為2024品牌故事「You Got This 你可以的」，並拍攝形象影片。

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彰化二林斗苑休閒農業區執行長吳敏賢說，「農業是一件歡樂的事，不應該只有勞動」，協會為推廣農業休閒，從2019年就舉辦水田滑水、水田辦桌等活動，2020年一位徒步環島友人來到二林時突然想打排球，眾人只好在水田打造一座排球場，讓他盡興的打，沒想到後來舉辦一場真正的競賽，進而被媒體報導，現在還被拍成運動廣告，播放到全世界，真是做夢都沒想到。

「很開心水田排球能被更多人看見」吳敏賢說，其實在拍攝前他們並不知道是adidas邀請拍片，直到定裝才知道，大家都相當興奮，動員近50人來充當演員，大家都很開心為家鄉宣傳，不過拍攝當天遇到寒流，只有10度，泡在水田裡快5、6小時，冷到快抽筋。

吳敏賢說，他們一開始就玩真的，要把不可能變成可能，包括如何整地、畫線、找裁判等，從去年起還聘請大葉大學運動休閒管理系規劃賽程，讓賽事除了有趣，還有專業跟安全，因此每年報名的人從南到北，從海邊到阿里山都有，報名隊伍更從8隊增加到16隊，還年年秒殺，未來希望可以發展成「彰化水田排球季」，讓更多熱愛農業跟運動的人來體驗。

二林水田排球賽已經成為二林鎮的農業觀光賣點，每年都有數百民眾來體驗「吃土」的滋味。（二林斗苑休閒農業區提供，劉秋宏攝）

「二林水田排球賽」已連續舉行4年，賽地就在水稻田成為特色。（資料照，記者陳冠備攝）

二林水田排球賽原本只是農民間的休閒活動，「要吃土才能贏」成為比賽精神。（資料照，記者陳冠備攝）

二林水田排球賽已成為二林鎮的農業觀光賣點，二林鎮長蔡詩傑也來體驗「吃土」的滋味。（資料照，記者陳冠備攝）

彰化縣二林鎮農民在水田打排球，為了救球滿臉是土，熱愛運動精神被國際運動品牌adidas，選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。（翻攝adidas taiwan臉書）

彰化二林斗苑休閒農業區執行長吳敏賢說，未來希望可以發展成「彰化水田排球季」，讓更多熱愛農業跟運動的人來體驗。（資料照，記者陳冠備攝）

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