好消息！小三通金門、泉州航線提前明天復航

金門小三通受濃霧所困，旅客一度把水頭碼頭通關大樓擠得水洩不通。（記者吳正庭攝）

2024/04/13 17:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣港務處今天宣布，原訂停航到4月15日的金門、泉州小三通航線，在我方與中方均高度重視下，迅速完成「虛擬浮燈標」設定，確認航道無航安疑慮後，決定明天（14日）復航。此外，上午受霧氣影響的金門、廈門航線，所有候補客已全數補上，也已恢復正常行駛。

不只金門一早受濃霧影響，中國廈門五通碼頭，早上8點能見度只有100公尺，金門小三通全面停航，許多趁著週末假期跨海中國旅遊的遊客，全都在小三通大樓「卡」關，現場擠得水洩不通。

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10點10分，金、廈航道能見度達開航標準，小三通復航，才又看見旅客興奮地拖著行李，魚貫進入出境處通關。

引起旅客好奇的是，小三通復航後，10點船班取消，9點船班延誤後仍能出航，令旅客不解，晚發船取消，為何早一班的交通船仍能出發？航港單位說，這是因應天候及排班考量，航商彼此默契下的一種機制，施行已久。

金門縣港務處說，下午3點30分由金門往廈門的馬可波羅號還有空位，全天累積的候補旅客已全數補上。

有關金、泉極為重視的金門水頭港往返泉州石井港的航線，本來自4月1日起，已由原來每週3班增為每天1班，天天有航班；未料，4月10日，航道上兩座浮燈標分別故障及漂失，基於海上航安，金泉航線自4月11日停航，原公告暫停行駛到4月15；縣港務處說，已接獲交通部航港局通知，金泉航線14日復航。

原來，兩座實體浮燈標出現狀況後，航港局已完成虛擬浮燈標的設定，船隻只要靠著雷達掃測，即可畫定安全的行駛路線，但基於航行安全的最高考量，航港局也出船前往航道實勘，除更換故障浮燈標，也檢測出航道內並無另一座漂失的浮燈標，經航港局與中方航政機關聯繫，為能讓航道儘速通航，便利民眾通行，雙方都卯足全力，確認航道無航安疑慮後，迅速將停航因素排除。

金門小三通碼頭一度因濃霧受困，旅客大排長龍。（記者吳正庭攝）

在天候逐漸恢復正常後，金門小三通旅客陸續通關出境。（記者吳正庭攝）

小三通碼頭售票口人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

金門小三通原來受濃霧所阻，幸好在天候逐漸好轉後，小三通也回復正常航行。（記者吳正庭攝）

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