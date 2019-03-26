台南捷運優先路網說明會3/27永康舉行 中西區民眾不平

2019-03-26 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市先進運輸系統（捷運）優先路網規劃說明會，將於3月27日在永康區中華里活動中心舉行，但引發中西區民眾不平之鳴，路線主要經過市區為何首場到永康舉辦，質疑倉促作業是為了閃避抗議聲音。

台南市交通局澄清，因應市議會第3屆第2次臨時會2月27日決議，先進運輸墊付案請市府自籌經費辦理說明會，再向議會提案審查墊付案，而且27日的規劃說明會場地，鄰近永康立體停車場及平實營區，停車空間足夠，且鄰近平實轉運站，是未來捷運第1期藍線及綠線的交會站，因此做為第1場說明會舉辦地點，待議會通過墊付案後，會持續辦理多場說明會及公聽會，將民眾意見納入後續規劃，打造符合民眾需求的軌道運輸系統，絕非匆促作業。

中西區抗議民眾認為，政府要辦說明會為什麼只公告1天？這是突襲，中西區整個西門路在反對輕軌，為什麼不事先通知西門路街坊鄰居讓大家知道有說明會？為什麼要躲到永康去辦說明會，「政府對人民可以卑鄙嗎？」南市政府不遵守行政程序，他們發起明天到場反對。

南市議會無黨團結聯盟總召林阳乙及國民黨議員盧崑福也表示，27日晚間的說明會，今（26）日傍晚才緊急通知民代及民眾有這場會議很弔詭？在大家極力反對興建『錢坑』的輕軌聲浪中，市府為何還要急著把中央給的一億元規劃費消耗掉！

台南市捷運工程處表示，台南市捷運（藍線、綠線、紅線）規劃作業，規劃經費1.16億元（中央補助9700萬元、市府負擔1900萬元），已納入行政院前瞻基礎建設計畫第二期（2019-2020年）特別預算，將辦理優先路網第1期藍線綜合規劃、綠線綜合規劃、第1期藍線延伸線可行性研究及紅線可行性研究等4項計畫。

台南市捷運工程處表示，這次說明會將說明台南需要捷運的原因、整體路網、優先路網規劃路線、結構、系統型式及財務評估初步規劃內容等，藉此機會廣納民眾意見。

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