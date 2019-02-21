反對捷運蓋在西門路 沿線居民向台南市議會陳情

2019-02-21 16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「先進運輸系統」包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費780.4億元，其中經過府城舊市區的綠線，先前傳出將沿西門路行進，當地居民及里長今天向市議會陳情，反對綠線行經西門路。

市議員林美燕今天下午召開記者會，表達居民反對捷運蓋在西門路，里長及居民並遞交當地9位里長以及近300名居民陳情書表達抗議，陳情書則由市議會秘書長郭伊彬代表接受。

中西區里長聯誼會會長陳建國表示，西門路是台南重要心臟地帶，憂心捷運蓋在這裡，未來運行會更壅塞，日本沖繩單軌捷運走的大都是六線道或是40米寬以上道路，而台南的高架捷運卻要架在路寬僅20公尺舊城區上，不僅干擾沿線住戶，生活有壓迫感，日後行駛噪音，也是隱憂之一。

林美燕表示，自有捷運計畫開始，地方的聲音從沒停過，政府真的有聽到嗎？有開過公聽會嗎？

台南市捷運工程處長秦繼孔表示，捷運綠線路線尚未定案，他澄清，台南捷運採取更輕巧的單軌系統設計，不是民眾所想像台北捷運或高雄捷運那種輕軌，所採用的立柱僅1.5米，20米以上的道路就符合設立的條件，對鄰房壓迫小，而且車廂採用膠輪，聲音僅60分貝，就像現在講話的音量一樣。未來進行綜合規劃時，也一定會開公聽會，與居民取得共識才會做。

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