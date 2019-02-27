在野議員反對 台南捷運恐胎死腹中

2019-02-27 19:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天臨時會最後一天，討論有關居民反對捷運行經西門路的請願案，與會的在野黨議員砲聲隆隆，認為恐債留子孫而反對興建，最後主席、議長郭信良做成決議，要求交通局自籌經費舉辦說明會，經多數市民同意後再將捷運墊付案送議會審查。

攸關台南市捷運系統建設的「南市先進運輸系統（藍、綠、紅線）規劃作業」共1億1000多萬元的墊付案，這次議會召開臨時會，因在野黨強烈反對，在程委會討論時便遭到保留。南市交通局會計畫於3月市議會定期會召開時再辦理墊付審查。

不過，今天議會討論西門路居民的請願案時，在野黨及當地議員砲聲隆隆，台南要興建捷運的計畫，恐過不了市議會這一關而胎死腹中。

交通局長林炎成強調，先進運輸系統屬於公共財，不能以盈虧做單一考量。目前路線尚未定案，會依議會決議儘速辦理說明會，爭取民眾支持，在未達公約數前，不會貿然施作。

林炎成表示，鑑於南市汽機車每年總數持續增加衍生道路交通壅塞、停車及空污等問題；若僅是開闢道路及停車場，等於長期變相鼓勵私人運具，治標不治本，發展綠能先進運輸可減少私人運具使用率，降低傷亡事故並改善環境負荷。

在都市發展方面，先進運輸是發展城市觀光及產業的利器，可提升觀光人口、縮小城鄉差距；此外，公共運輸交通網僅靠公車單一系統，是無法符合台南需要，且公車搭乘環境對長輩及行動不便者較不友善，才規劃以先進運輸為骨幹，配合公車路網相輔，形成更完善交通路網，打造便捷、安全、準點、無污染的公共運輸系統。

南市先進運輸系統包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費780.4億，中央補助426.26億，地方自籌354.14億。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/